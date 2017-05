Doi tineri din Valea Cireşului au salvat doi bătrâni dintr-un incendiu

Monica DUMITRESCU

Bogdan Voicu, în vârstă de 20 de ani, şi Mihăiţă Mitrea, în vârstă de 25 de ani, ambii din localitatea Valea Cireşului, comuna Botoroaga, au devenit salvatori recunoscuţi în mod oficial de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A. D. Ghica” Teleorman, după ce au salvat doi bătrâni dintr-un incendiu izbucnit la casa în care locuiau. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Teleorman, mr. Gelu Dragomir, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Videle au fost alertaţi în dimineaţa zilei de 18 mai a.c., la ora 01.53, pe numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, de izbucnirea unui incendiu la o locuinţă din satul Valea Cireșului, comuna Botoroaga.

Apelantul, Voicu Bogdan, împreună cu prietenul său Mitrea Nicuşor Mihăiţă, observând că incendiul se manifesta violent la acoperişul casei de locuit şi ştiind faptul că acolo locuiau doi bătrâni, au sărit în ajutorul acestora. Deoarece flăcările blocau calea de acces în locuinţă, aceştia a reuşit să-i scoată pe fereastă pe cei doi bătrâni, de peste 70 de ani, soţ şi soţie, Ion B. şi Zamfira B..

Sosiţi în prima fază la locul evenimentului cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, militarii au constatat faptul că incendiul era generalizat la întreaga locuinţă, existând pericolul propagării flăcărilor la anexele şi locuinţele învecinate.

Paramedicii SMURD au preluat imediat cele două persoane, care erau uşor intoxicate cu monoxid de carbon, acuzând ameţeli şi cefalee şi le-au acordat primul ajutor. Acestea au refuzat transportul la spital.

Pompierii militari au reuşit după aproape două ore şi jumătate să stingă focul, în sprijinul lor venind şi un echipaj de intervenţie din cadrul Detaşamentului Alexandria, cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă.

Intervenţia a fost îngreunată din cauza cantităţii mari de materiale combustibile, a fumului dens şi a lipsei surselor de apă, militarii extrăgând din locuinţa incendiată şi patru butelii care puteau constitui pericol de explozie.

Au ars ori au fost distruse de foc acoperişul locuinţei, pe o suprafaţă de cca. 60 mp, mobilierul dintr-o bucătărie, un dormitor şi un hol, un televizor LCD, 9 geamuri din termopan pe tâmplărie PVC, 4 uşi din lemn, o uşă din PVC, un aragaz, un frigider, un foişor din interiorul curţii, realizat din lemn, pe o suprafaţă de cca. 8 mp şi 5 covoare.

Valoarea pagubelor a fost apreciată la suma de 80000 de lei, iar cea a bunurilor salvate la peste 50000 de lei.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu, a reieşit faptul că vinovat de acest eveniment se face un scurtcircuit produs la tabloul electric al locuinţei.

Cei doi salvatori au fost felicitaţi, vineri, de conducerea ISU şi au primit diplome de recunoaştere a meritelor.

“Fapta lor a condus la salvarea celor doi bătrâni şi alertarea subunităţii de pompieri”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă col. Pompiliu Manea, adjunctul inspectorului şef al ISU “A.D. Ghica”.

“În jurul orei 2.00 am văzut incendiul, am oprit maşina şi am sunat la 112. Am sunat apoi un prieten care stătea faţă în faţă cu incendiul. A venit. Nu puteam să ne apropiem de flăcări. Am auzit o bătaie în geam. Ne-am dat seama că acolo locuiau bătrânii. Am intrat în curte, am spart geamul. I-am scos pe cei doi bătrâni. I-am scos şi din curte. Nu mi-a fost teamă să intervin. Focul ardea în mai bine de jumătate din casă. Era foarte mult fum“, a povestit Bogdan Voicu.

După ce au fost salvaţi, cei doi bătrâni au fost luaţi de fiica acestora la Bucureşti. Casa în care locuiau aceştia a fost distrusă în mare parte în urma incendiului.

Pentru curajul lor şi spiritul civic de care au dat dovadă, cei doi salvatori şi-au câştigat respectul pompierilor militari teleormăneni, aceştia înmânându-le o diplomă, intitulată “Salvatorul de lângă noi” şi invitându-i să facă parte din programul de voluntariat “Salvator din Pasiune”.

Tânărul Bogdan Voicu a acceptat pe loc acest lucru, de a se înscrie ca voluntar în cadrul ISU, acesta având posibilitatea ca după parcurgerea orelor de pregătire să devină un om de bază pe timpul intervenţiilor în situaţii de urgenţă. Pompierii militari i-au prezentat acestui tânăr tehnica şi echipamentul de intervenţie, reuşind să-l convingă să probeze unul dintre ele.