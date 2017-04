Clasamentul pe judeţ, în funcţie de rezultatele obţinute la simularea Bacalaureatului – În patru licee, toţi elevii din clasa a XII-a au obţinut note mai mici de 5 la cel puţin una dintre probe

Monica DUMITRESCU

Rezultatele pe care elevii din clasa a XI-a şi a XII-a din liceele din Teleorman le-au obţinut la simularea examenului de Bacalaureat desfăşurată recent nu prevestesc un rezultat bun la examenul propriu-zis.

Cu aproximativ trei luni înainte de susţinerea examenului de Bacalaureat, doar 60.01% dintre elevii din clasa a XII-a au promovat proba la limba şi literatura română, 47,35% au promovat proba obligatorie a profilului şi 55,81% au promovat proba la alegere. În aceste condiţii, procentul de promovabilitate pe întreg examenul este cu mult sub 50%.

Potrivit datelor centralizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, la clasa a XII-a, cele mai bune rezultate la simularea examenului de Bacalaureat au fost obţinute de Colegiul Naţional “Unirea” din Turnu Măgurele, unde media promovabilităţii la cele trei probe este de 78,70% (88,89% – limba română; 75,19% – proba obligatorie a profilului; 71,76% proba la alegere). Pe locul al doilea, cu o medie a promovabilităţii pe probe de 73,28% (80% – limba română; 61,11% proba obligatorie; 79,27% proba la alegere), s-a clasat Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” din Alexandria, iar pe locul al treilea cu o medie a promovabilităţii pe probe de 72,13% (69,2% -limba română; 68,3% – proba obligatorie; 78,92% – proba la alegere), s-a clasat Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria.

Mai mult de jumătate din liceele teleormănene au obţinut la simularea examenului de Bacalaureat o medie a promovabilităţii pe probe sub 40%. În patru licee toţi elevii din clasa a XII-a au obţinut note mai mici de cinci la cel puţin una dintre probe. Cele mai slabe rezultate, promovabilitate zero la toate probele, au fost obţinute la Liceul Tehnologic “Andrei Şaguna” din Botoroaga. Promovabilitate zero la două din cele trei probe la care elevii din clasa a XII-a au susţinut simularea, a fost obţinută la Liceul Tehnologic “Emil Racovită” din Roşiorii de Vede, dar şi la Liceul Tehnologic nr. 2 din acelaşi municipiu. Nici elevii din anul terminal de la Colegiul Tehnic “G-ral David Praporgescu” din Turnu Măgurele nu s-au descurcat mai bine, toţi obţinând note mai mici de cinci la proba obligatorie a profilului. Astfel, la cele patru licee menţionate promovabilitatea examenului este zero.

Elevii teleormăneni din clasa a XI-a, care au susţinut simularea la două probe, respectiv limba şi literatura română şi proba obligatorie a profilului, au obţinut rezultate şi mai slabe. La prima probă s-a înregistrat un procent al notelor peste cinci de 47,67%, iar la proba a doua de doar 43,07%. Clasamentul judeţean, pe baza mediei promovabilităţii la cele două probe, este condus de Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” din Alexandria (75,6%). Pe locul al doilea s-a clasat Colegiul Naţional “Unirea” din Turnu Măgurele (72,49%), iar pe locul al treilea, Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria (70,77%). În coada clasamentului se află aceleaşi patru licee în care promovabilitatea pe toate probele a fost zero, la fel ca şi la clasa a XII-a, la care se adaugă şi Liceul Tehnologic Drăgăneşti Vlaşca, unde niciun elev din clasa a XI-a nu a reuşit să promoveze proba obligatorie a profilului.