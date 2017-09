Ziua Limbilor Străine, marcată la Alexandria

Monica DUMITRESCU

Casa Corpului Didactic Teleorman a marcat marţi, 26 septembrie 2017, Ziua Limbilor Străine, printr-o manifestare în care au fost implicaţi elevi şi cadre didactice din unităţile de învăţământ alexăndrene. Activitatea dedicată Zilei Limbilor Străine face parte din Programul Activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale cuprinse în Planul Managerial al Casei Corpului Didactic Teleorman, în anul şcolar 2017-2018.

Directorul CCD Teleorman, prof.Eliza Marinela Sotirescu, a sprijinit logistic această manifestare şi i-a încurajat pe profesori şi elevi deopotrivă să marcheze evenimentele importante pentru educaţie.

“Ziua Limbilor Străine, sărbătorită an de an pe 26 septembrie, este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, învăţarea limbilor străine pe durata vieţii. Se ştie că Sărbătoarea a debutat în anul 2001, an care a fost declarat de Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite. De atunci, în fiecare an, în jurul datei de 26 septembrie, în fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei se sărbătoreşte Ziua Limbilor Europene. În Europa se vorbesc 23 de limbi oficiale, dar există şi peste 60 de comunităţi autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenţia publicului asupra importanţei învăţării limbilor străine şi să îl sensibilizeze cu privire la existenţa şi valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învăţarea lor”, acesta a fost mesajul transmis de elevii şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” Alexandria, Şcoala Gimnazială nr. 5 Alexandria, Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria şi Palatul Copiilor Alexandria, în cadrul unui spectacol interactiv la care şi-au adus contribuţia prof. Băţăuş Simona, Florentina Flămânzeanu, Dobrin Paula şi Ciofalcă Mihaela, în colaborare cu profesor îndrumător Căldăruşă Marian de la Palatul Copiilor Alexandria.

În cadrul întâlnirii, elevii şi profesorii au sărbătorit cu mare fast Ziua Limbilor Europei. În acest scop, s-au organizat activităţi cultural artistice, s-au recitat poezii şi s-a cântat în mai multe limbi străine, ca semn al promovării solidarităţii şi cooperării între statele europene.

Programul a cuprins: cuvânt introductiv-director C.C.D Teleorman şi prof. Băţăuş Simona; moment muzical- Chircu Eduard- elev în cls. a VI a B, prof. îndrumător Căldăruşă Marian, Palatul Copiilor Alexandria; prezentare power-point ‚ “Plurilingvism şi multiculturalitate”, moment realizat de prof. Florentina Flămânzeanu; fragment din piesa de teatru “Change of heart’”- interpretat de elevii: Luca Coman, Ana-Maria Popa şi Dobrin David, cls. a VIII a C. – prof. Băţăuş Simona; elevele Bulumac Raisa şi Mitran Carla din cls. a VII a C au recitat poeziile “The dog and the frog” şi “Shopping”; momente teatrale în limba franceză: “La mauvaise élévé”, “Le Tailleur fou”, “L’Artiste”, “On a Tiré Sur les lapin”- prof. Dobrin Paula: chansons: “On écrit sur les murs” şi “Tout le Bonheur du Monde”-prof. Dobrin Paula; “Multilingvismul, o prioritate a programului Erasmus+”, prof. Ciofalcă Mihaela, Şcoala Gimnazială nr.5 Alexandria; QUIZ- feedback-ul activităţii- prof. Florentina Flămânzeanu; moment muzical- elevul Alexandru Bondar, elev la Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria, prof. coordonator Căldăruşă Marian, Palatul Copiilor Alexandria.