Week-end sângeros pe şoselele teleormănene. Bilanţul victimelor: doi morţi şi opt răniţi

Monica DUMITRESCU

Nu mai puţin de opt accidente rutiere, toate soldate cu victime omeneşti, au fost înregistrate în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică pe şoselele din Teleorman. Două persoane au murit şi alte opt persoane, cu vârste cuprinse între 16 şi 66 de ani, au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Unul din cele mai grave accidente, soldat cu moartea unui conducător auto s-a petrecut în ziua de vineri, 30 iunie, pe DJ 506. În urma sesizării accidentului la numărul de urgenţă 112, la faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Biroului Rutier Alexandria, care în urma cercetărilor au stabilit următoarele: în timp ce un bărbat în vârstă de 58 de ani conducea un autoturism pe DJ 506, între localităţile Guruieni şi Merişani, din direcţia Alexandria-Băbăiţa, conducător auto cunoscut în evidenţele medicale cu afecţiuni cardiace şi diabetice, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul direcţiei, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto care a fost transportat la morga Spitatului Judeţean de Urgenţă Alexandria în vederea efectuării necropsiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a se propune soluţie prin Parchet.

Un alt accident grav, soldat cu moartea unei persoane, s-a produs în ziua de 2 iulie. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Teleorman, poliţiştii din Turnu Măgurele au fost sesizaţi telefonic prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că pe DJ 653, în com. Dracea s-a produs un accident rutier soldat cu victime omeneşti.

La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele care a efectuat cercetări, stabilind următoarele: în ziua de 02.07.2017, în timp ce un bărbat în vârstă de 52 de ani din com. Dracea conducea un tractor pe DJ 653, în com. Dracea, în direcţia de mers com. Crângu-com. Putineiu, ajungând la km 112+500 m s-a angajat în depăşirea unui biciclist, un bărbat în vârstă de 83 de ani din com. Dracea care se deplasa în aceeaşi direcţie de mers şi ajungând în dreptul acestuia, din cauza unor defecţiuni tehnice la mecanismul de direcţie, tractorul a virat brusc la dreapta, fără a mai putea fi controlat de conducătorul auto, lovind biciclistul, după care şi-a continuat deplasarea intrând în curtea unui imobil.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a biciclistului care a fost transportat la spital unde a decedat la camera de gardă.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a se propune soluţie prin Parchet.

Tânăr de 16 ani, rănit după ce autoturismul în care se afla a intrat într-un pom. Şoferul a părăsit locul accidentului

În ziua de 01.07.2017, în timp ce un tânăr în vârstă de 19 ani din com Piatra, jud. Teleorman, conducea un autoturism pe DN 52, km 16+300 m, a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un pom situat pe partea stângă a DN 52, în direcţia Furculeşti-Alexandria. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unui minor în vârstă de 16 ani, pasager în autoturism, acesta fiind transportat în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Poliţiştii s-au deplasat la domiciliul tânărului unde l-au testat cu aparatul etilotest al cărui rezultat a indicat o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool, motiv pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, conducerea autoturism sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală uşoară, urmând a se propune soluţie prin Parchet.

Pieton accidentat la Nanov

În ziua de 01.07.2017, în timp ce un bărbat în vârstă de 45 ani din comuna Nanov, jud Teleorman conducea un autoturism pe DN 6 a accidentat o femeie în vârstă de 66 ani din comuna Nanov care se angajase în traversarea DN 6 prin loc nepermis şi fără să se asigure.

Ambele persoane implicate în evenimentul rutier au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se propune soluţie prin Parchet.

Nu a adaptat viteza la condiţiile de drum

În ziua de 03.07.2017, polişiştii din Roşiorii de Vede au fost sesizaţi prin redirecţionarea unui apel 112 cu privire la faptul că pe DN 65 E s-a produs un accident rutier.

La faţa locului, s-a deplasat echipa operativă a Poliţiei Mun. Roşiorii de Vede care a constatat că în timp ce un tânăr în vârstă de 21 ani din com.Troianul, conducea un autoturis pe DN 65 E, din direcţia Roşiorii de Vede-Troianul, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a pierdut controlul direcţiei şi a intrat în coliziune cu trei copaci din afara părţii carosabile.

Din accident a rezultat rănirea conducătorului auto care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză s-a întocmit dosar penal urmând a se propune soluţie prin parchet.

A derapat şi a intrat într-un stâlp

În ziua de 02.07.2017, poliţiştii din Turnu Măgurele au fost sesizaţi telefonic prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că pe DJ 653, în com. Salcia, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omeneşti.

La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele care în urma cercetărilor a stabilit următoarele: în ziua de 02.07.2017, în timp ce o femeie în vârstă de 49 de ani din mun. Roşiorii de Vede, conducea un autoturism pe DJ 653, în com. Salcia, în direcţia de mers com. Salcia- com. Putineiu, ajungând la km. 97+500 m, nu a adaptat viteza de deplasare la intrarea într-o curbă la stânga, carosabilul fiind umed, a derapat şi pierzând controlul direcţiei, a intrat în coliziune cu un stâlp de telefonie.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto şi a unui alt pasager, cei doi fiind transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medical.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se propune soluţie prin Parchet.

Neatenţie la volan

În ziua de 02.07.2017, polişiştii din Videle au fost sesizaţi prin apelul 112 despre faptul că pe D.J.701, pe raza com Siliştea s-a produs un accident rutier cu victime omeneşti. În baza celor sesizate, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei Videle care în urma cercetărilor au stabilit următoarele: în timp ce o tânără în vârstă de 20 de ani din com. Siliştea conducea un autoturism pe D.J. 701, din direcţia de mers Siliştea-Poeni, la km 61+700, într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, având alte preocupări în timp ce conducea a părăsit carosabilul şi a intrat într-un şanţ de pe partea dreaptă a carosabilului.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto şi a unei alte pasagere, acestea fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijrii medcale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “vătămare corporală din culpă”, urmând a se propune soluţie prin Parchet.

Sub influenţa alcoolului şi fără permis a plecat la plimbare cu mopedul

În ziua de 02.07.2017, polişiştii din Videle au fost sesizaţi prin apelul 112 cu privire la faptul că pe D.J. 504, pe raza com Trivalea Moşteni s-a produs un accident rutier cu victime omeneşti. În baza celor sesizate, la faţa locului s-a deplasat echipa operativă care a stabilit următoarele: în timp ce un tânăr în vârstă de 20 de ani din com. Talpa conducea au moped pe DJ 504, din direcţia de mers Trivalea-Moşteni către Lada, la km 92+200, aflându-se sub influenţa alcoolului, fără a poseda permis de conducere a pierdut controlul mopedului şi a căzut pe asfalt. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a mopedistului care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijri medicale. Conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, urmând a se propune soluţie prin Parchet.