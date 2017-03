Victor Drăguşin: “Bugetul pentru 2017 asigură condiţiile dezvoltării complexe a municipiului şi buna funcţionare a tuturor serviciilor publice”

– Domnule primar Drăguşin, în comparaţie cu anul trecut, în acest an cresc veniturile bugetului local?

– Categoric da, fiind în acest sens create o serie de facilităţi pentru dezvoltarea activităţii de producţie, ca urmare a creşterilor salariale acordate de actualul Guvern PSD, dar şi cele care urmează în programul social-democrat până la sfârşitul anului şi chiar în anii următori. De asemenea, aş vrea să amintesc locuitorilor municipiului Alexandria, beneficiarii direcţi ai realizării unui asemenea buget, că la Alexandria pentru al doilea an consecutiv, menţinem impozitul pe clădiri pentru agenţii economici, cu 60 până la 80 la sută mai mic faţă de 2015. La acest capitol veniturile au scăzut cu aproximativ 50 de miliarde de lei vechi, dar am reuşit să găsim alte căi de creare a unor venituri aproape tot atât de mari cu cât am redus pe cele din impozitul pe clădiri. Ca urmare, veniturile în 2017 estimăm că vor fi mai mari, chiar dacă nu cu prea mult, de ajuns ca să realizăm câteva din obiectivele propuse. De altfel, trebuie să spun că bugetul este conceput ca un program complex de dezvoltare şi modernizare a municipiului la nivelul şi exigenţele cetăţenilor, cu un mare număr de proiecte cerute sau, aş putea spune, chiar impuse de locuitorii municipiului Alexandria.

– Sigur, oamenii vor din ce în ce mai mult. Şi este dreptul lor. Dar aveţi resurse pentru alimentarea bugetului la nivelul propus în acest an?

– Da, nu putem să spunem că nu avem resursele necesare. Altfel n-am putea face un asemenea buget. O parte din acestea se constituie din impozitul pe salarii, care a crescut şi creşte, practic, odată cu creşterea salariilor, an de an, ceea ce înseamnă, fără echivoc, că numărul de angajaţi este şi în Alexandria în creştere de la un an la altul, aşa cum a evoluat în ultimii patru ani. Îmi doresc ca sursele atrase, respectiv finanţări externe guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi diverse programe europene să fie cât mai mari, astfel încât, bugetul de dezvoltare să fie comparabil sau cât mai aproape de nivelul celor prevăzute în bugetul de funcţionare.

– Care este obiectivul prioritar al bugetului pe acest an?

– Reducerea cheltuielilor de funcţionare prin toate metodele posibile, prin aplicare unor proiecte de reorganizare şi îmbunătăţire a administraţiei locale, cu accent pe serviciile publice şi metodele de exercitare a atribuţiilor ce le revin funcţionarilor publici pentru îmbunătăţirea relaţiei funcţionar – cetăţean. Este anul în care mă voi implica personal, în reorganizarea instituţiei, în sensul bun, evident.

– În ce domenii cresc, totuşi, cheltuielile bugetare?

– Anul acesta este un an mai aparte, pentru că actualul Guvern Grindeanu trebuie să aplice un plan de creştere a veniturilor funcţionarilor publici aşa cum a fost el conceput de conducerea PSD, respectiv, de preşedintele Dragnea. Ca urmare, salariile vor lua o parte din resursele fianciare ale bugetului, undeva la 20 la sută. Astfel, un funcţionar cu studii superioare şi cu o vechime de peste 9 ani va ajunge la circa 25 de milioane lei pe luna, oricum undeva la un sfert, raportat la o funcţie echivalentă din Franţa, de pildă. Este un motiv în plus de a aplica un program sever de reducere la minimum cheltuielile de funcţionare din primărie. Alte resurse financiare, care privesc programul de investiţii vor fi, peste 50 la sută, dirijate în modernizarea unităţilor de învăţământ din municipiu. Este un obiectiv pe care mi l-am asumat şi în campania electorală în cadrul întâlnirilor cu părinţii copiilor din Alexandria şi pe care îl voi îndeplini întocmai.

– Aşa cum aţi previzionat, bugetul este unul echilibrat sau realizarea lui necesită, în plus, şi resurse atrase dincolo de rectificările bugetare, din unele programe prognozate, atât la nivel guvernamental prim Ministerul Dezvoltării sau fonduri europene prin Ministerul Fondurilor Europene?

– Prin actualul buget, ca în fiecare an, de când sunt primar, am asigurat şi asigur funcţionarea serviciilor publice externalizate ce ţin de primărie, în acelaşi timp, asigurând, anual, câte 2-3 milioane de euro, implicându-le în diverse programe cu resurse guvernamentale şi fonduri europene. Aş vrea să le spun locuitorilor din Alexandria că avem pregătite mai multe programe pentru a atrage cu ajutorul domnului Liviu Dragnea, deputat de Teleorman şi preşedinte al Camerei, fonduri guvernamentale şi europene ce le poate obţine un municipiu de talia noastră.

– Mulţumesc.

(Gh. Paraschiv)