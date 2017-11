Un amendament depus la rectificarea bugetului a agitat spiritele în şedinţa Consiliului Judeţean

Consilierii judeteni s-au întrunit în şedinţă ordinară marţi, 28 noiembrie, pe ordinea de zi fiind trecute şapte proiecte de hotărâre. Cele mai importante fac referire la rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2017, la încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a SC EUROBAC SRL Turnu Măgurele a lui Piperea Victor, ca urmare a demisiei, şi la desemnarea altui reprezentant al Consiliului Judeţean în Adunarea Generala a Asociaţilor. Alte trei proiecte de hotărâre fac referire la modificarea unor hotărâri anterioare ale Consiliului Judeţean Teleorman.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017 a stârnit discuţii aprinse în şedinţa forului legislativ de la nivel de judeţ , în contextul în care proiectul în discuţie are şi un amendament care prevede achitarea unei cauţiuni impuse de intanţele de judecată.

Referitor la cauţiunea de 1% impusă Consiliului Judeţean, liberalul Marin Ţole a cerut lămuriri referioare la proiectele de investiţii care fac obiectul discuţiei, precum şi despre motivele care au dus la corecţiile mari stabilite de MDRAP.

Aceeaşi întrebare, însă pusă sub o altă formă, a venit şi din partea colegului său de partid, liberalul Bogdan Cocu, care ori nu fusese atent la întrebarea mai experimentatului său coleg, ori nu a fost mulţumit de răspunsul preşedintelui Consiliului Judeţean.

Despre proiectul de hotărâre dezbătut şi adoptat, în cele din urmă, de aleşii judeţeni, preşedintele Consiliului Judeţean Dănuţ Cristescu a precizat că amendamentul trebuia să fie întrodus, întrucât cauţiunea trebuie să fie achitată până pe data de 6 decembrie.

“Noi am primit nişte sume de bani de la Guvernul României cu privire la DGASPC Teleorman, şi anume suma de 935 de mii de lei, şi 536 de mii de lei pentru învăţământul special, şi anume acele hotărâri judecătoreşti pe care le ştiţi, din 2015, pentru cei din sistemul de educaţie. Totodată, a trebuit să alocăm o sumă de bani pentru personalul neclerical pentru că nu nu ajungeau banii până la finalul anului şi a trebuit ca din bugetul nostru şi din banii primiţi de la bugetul de stat să alocăm această sumă de bani. Pentru Centrul Militar Judeţean am luat o sumă de 5.000 de lei de la secţiunea de funcţionare, la cea de dezvoltare. Totodată, am primit tot de la bugetul de stat anumiţi bani din Fondul de rezervă tot pentru DGASPC Teleorman, şi a trebuit să facem un prim amendament la rectificarea de buget. Ulterior, instanţa de judecată ne-a solicitat o cauţiune de 1% pentru a continua în instanţă cu privire la corecţia financiară pe care noi, Consiliul Judeţean, o avem aplicată pentru un drum judeţean. Trebuia să facem acest lucru pentru că această cauţiune ni se solicită până pe data de 6 decembrie. (…) Nu are niciun fel de legătură ceea ce au discutat colegii mei consilieri cu amendamentul pe care l-am supus atenţiei, s-a discutat mult asupra modului în care noi ne constituim sau nu parte civilă în dosarul penal pe care deja îl ştie toată lumea, însă nu făcea obiectul discuţiei. Noi am discutat despre această cauţiune de 1%, pentru care noi trebuia să modificăm şi să rectificăm bugetul astfel încât să o putem plăti. Sigur că în perioada următoare o să facem o discuţie şi despre constituirea în parte civilă, însă nu era oportun ca acest lucru să se întâmple astăzi”, a precizat Dănuţ Cristescu referitor la subiect.

Preşedintele Consiliului Judeţean a precizat, totodată, că fac obiectul discuţiei două drumuri judeţene din Teleorman, respectiv DJ 506 şi DJ 701, care au fost reabilitate din bani europeni şi pentru care au mai fost aplicate corecţii financiare de către Ministerul Dezvoltării şi în anul 2012, pe care instituţia pe care o conduce le-a contestat, iar instanţele de judecată i-au dat câştig de cauză. În anul 2016, au fost impuse alte corecţii financiare pentru cele două drumuri, în urma raportului OLAF (Oficiul European de Luptă Atifraudă), iar acestea au fost de asemenea contestate. Pentru DJ 701 Consiliul Judeţean a avut câştig de cauză, însă nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi pentru DJ 506, iar în acest caz a fost stabilită cauţiunea ce face obiectul amendamentului în discuţie.

“Această cauţiune înseamă 4200 de lei, fiind 1% din suma care a fost impusă drept corecţie Consiliului Judeţean Teleorman. (…) În 2012 au existat două note de constatare ale Ministerului Dezvoltării, cei de la Fonduri Europene au întocmit cele două note de constatare. Consiliul Judeţean Teleorman a constestat notele de constatare, nu a avut câştig de cauză din partea Ministerului Dezvoltării, ulterior am mers către instanţa de judecată şi, la Curtea de Apel, Consiliul Judeţean a câştigat în ambele cazuri. A fost astfel anulată corecţia de 25%. La ÎCCJ, Consiliul Judeţean a avut, de asemenea, câştig de cauză. În anul 2016, pe baza unui raport OLAF, s-au făcut verificări şi Ministerul Dezvoltării a impus o corecţie financiară de 100%, atât pe DJ 701, cât şi pe DJ 506. Bineînţeles că am contestat aceste corecţii financiare, iar la DJ701 am avut câştig de cauză încă de la început şi a fost anulată nota de constatare şi eliminată corecţia. În cazul DJ 506, din păcate, nu am avut câştig de cauză şi a trebuit să mergem către instanţa de judecată. Vorbim despre speţele care existau şi în anul 2012, ca să fie foarte clar. Deci există hotărâri irevocabile pentru aceste corecţii încă din anul 2013”, a mai precizat Dănuţ Cristescu. (Violeta Mocanu)