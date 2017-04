Sute de absenţi la evaluarea naţională a elevilor din clasa a II-a

Monica DUMITRESCU

Elevii din clasa a II-a au susţinut primele două probe în cadrul evaluării naţionale organizată de Ministerul Educaţiei. Potrivit inspectorului şcolar general, prof. Valeria Gherghe, la prima probă, limba română-scris, desfăşurată luni, 10 aprilie 2017, în Teleorman, din cei 2913 elevi înscrişi în clasa a II-a au participat doar 2501 elevi, înregistrându-se 412 absenţi. La cea de-a doua probă, limba română-citit, desfăşurată marţi, 11 aprilie, participarea a fost ceva mai bună, numărul absenţilor reducându-se la 363 elevi.

Elevii din clasa a II-a vor susţine miercuri, 12 aprilie, proba la matematică, cu aceasta evaluarea naţională la acest nivel luând sfârşit.

Imediat după vacanţa de primăvară vor intra în focurile evaluării elevii din clasa a IV-a. Aceştia vor susţine două probe: limba română pe 3 mai 2017 şi matematică pe 4 mai 2017.

Ultimii care vor susţine aceste evaluări naţionale la final de an şcolar, înainte de absolvirea gimnaziului, sunt elevii din clasa a VI-a. Testările de la finalul clasei al VI-a sunt interdisciplinare. Astfel, elevii din clasa a VI-a vor susţine în data de 10 mai testul de limbă şi comunicare care va cuprinde limba şi literatura română şi limba modernă, iar în data de 11 mai vor susţine testul de matematică şi ştiinţe ale naturii.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi sunt formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

Spre deosebire de elevii din clasa II-a, care au avut la dispoziţie câte 30 de minute pentru fiecare probă, elevii din clasele a IV-a şi a VI-a vor avea la dispoziţie 60 de minute.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte. Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Este al patrulea an consecutiv în care se organizează aceste testări.