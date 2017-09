A sunat clopoţelul! Un nou an de cursuri, lecţii şi lucruri noi de învăţat e la start în şcolile din Teleorman

După trei luni de vacanţă, aproximativ 46.000 de preşcolari şi elevi s-au întors luni, 11 septembrie, în cele aproape 360 de grădiniţe şi şcoli din Teleorman. Debutul noului an şcolar a adus o mare de oameni şi de flori la şcolile teleormănene. Preşcolari, elevi, liceeni, cadre didactice, părinţi, bunici, toţi au trăit, în prima zi de şcoală, emoţiile unui nou început.

La nivel naţional, aproximativ 2,3 milioane de elevi şi preşcolari s-au întors la şcoală luni, 11 septembrie. Noul an şcolar va însuma 176 de zile lucrătoare (35 de săptămâni), iar prima vacanţă va fi cea de iarnă, care va începe în 23 decembrie.

114 elevi au început, luni, clasa pregătitoare a Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” din Alexandria

La Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” din municipiul Alexandria, elevii şi-au cunoscut pentru prima dată sau şi-au revăzut colegii şi profesorii alături de care vor petrece următorul an pe băncile şcolii. Prima zi din noul an şcolar a venit cu mari emoţii, mai ales pentru micuţii din clasele pregătitoare, care s-au „dezlipit” cu greu de lângă părinţi şi au trecut în dreptul „doamnei învăţătoare”.

La festivitatea de deschidere a noului an şcolar, una care a început cu discursuri, urări de bine şi mari speranţe, au fost prezenţi, alături de conducerea unităţii de învăţământ şi corpul profesoral, Victor Drăguşin, primarul municipiului Alexandria, şi Amalia Dide, inspector şcolar general, care a dat citire mesajului ministrului Educaţiei, Liviu Pop.

“Eraţi nerăbdători fie să vă întâlniţi cu colegii voştri, fie, cei care păşiţi pentru prima dată în şcoala noastră, să ajungeţi cât mai repede să vă cunoaşteţi colegii, să vă cunoaşteţi cadrele didactice, pe doamna învăţătoare care se va ocupa de educaţia şi de instruirea voastră. Vreau să vă asigur că în şcoala noastră cadrele didactice vor face tot posibilul astfel încât să aveţi parte de cea mai bună educaţie, astfel încât să deveniţi copiii şi adulţi, în viitor, aşa cum ne dorim fiecare, noi, societatea, părinţii voştri. Cum toamna se numără bobocii, noi am numărat boboceii din şcoala noastră şi vreau să vă spun că la clasa pregătitoare avem 114 bobocei, cei mai mulţi bobocei. (…) Mulţumim părinţilor care au avut încredere şi s-au îndreptat şi au optat pentru şcoala noastră. (…) De asemenea, vreau să urez succes elevilor de clasa a VIIIa, pe care ştiu că îi încearcă emoţia examenului, unul care poate părea îndepărtat, dar este atât de apropiat. Lor, vreau să le urez mult succes, mai ales că, în ceea ce priveşte rezultatele colegilor lor, ne situăm foarte bine- peste 96% dintre copiii de clasa a VIIIa de la şcoala noastră au promovat evaluarea naţionala, iar eu consider că acest lucru vă obligă sau mai mult decât atât, trebuie să îi întreceţi şi să ajungeţi la procentul de 100%. Succes vă doresc!”, le-a spus directorul Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare”, Marin Cristian Nicolae, elevilor ce frecventează cursurile instituţiei.

Prezent la festivitatea de deschidere a noului an şcolar şi vizibil emoţionat, primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, a ţinut să precizeze că elevii Şcolii gimnaziale “Ştefan cel Mare” sunt norocoşi că au posibilitatea să frecventeze cursurile unităţii şcolare, una dintre cele mai bune din judeţ şi cu performanţe notabile la examenele naţionale.

“Stimaţi părinţi, dragi copii, bine v-am găsit! Şi vreau, pentru început, să motivez, ca la exerciţiile de matematică, de ce sunt aici: în primul rând pentru că am fost elevul acestei şcoli, nu acum 150 de ani, ci ceva mai încoace, şi mă mândresc cu lucrul acesta. În al doilea rând, pentru că şcoala dumneavoastră, datorită corpului profesoral, s-a situat în fruntea unităţilor de învăţământ din judeţ. Şi este meritul dumnealor acesta, iar eu am vrut să vin în mod special, să le transmit mulţumirile mele şi ale comunităţii locale pentru performanţa pe care o fac. Şi, desigur, dumneavoastră, părinţii, aţi avut în vedere atunci când v-aţi înscris copiii la această şcoală, şi această mare performanţă. Trecând la partea de mesaje simple, dragi copii, nu mai aveţi altă şansă decât să învăţaţi! Astăzi, aici, v-am copleşit…Noi, adulţii, v-am copleşit. Suntem mai mulţi ca voi. Cu siguranţă că asta veţi face: veţi învăţa şi veţi demonstra oraşului că sunteţi cei mai buni elevi! Am mesaje şi pentru dascăli şi am convingerea că dumneavoastră, printre primele lecţii, o să le spuneţi micuţilor de astăzi cine a fost Ştefan cel Mare, dacă ei nu ştiu deja. Faptul că purtaţi, ca şcoală, numele unui mare domnitor şi un mare creştin, cred că vă obligă şi pe dumneavoastră, dar şi pe noi, autorităţile locale, să arătăm întregului oraş şi judeţului, că suntem cei mai buni. Părinţi, am rugămintea să fiţi parteneri cu dascălii şi cu autoritatea locală, pentru că aşa este normal în lume: părintele, dascălul şi autoritatea locală să lucreze, să muncească împreună, să strângă energiile şi eforturile pentru copii. Pentru ei am venit astăzi, aici, toţi! (…) Nu este un secret, stimaţi adulţi, faptul că în ultimii doi ani, dar şi în perioada următoare, aproape jumătate din bugetul local este dirijat către învăţământ, către ceea ce înseamnă partea de ambient al şcolilor. Iar rezultatele se văd şi se vor vedea şi în perioada următoare, unde numai la şcoala Ştefan cel Mare investiţiile vor depăşi 70 de miliarde de lei vechi. Trăiesc un sentiment de speranţă, la fel ca şi dumneavostră, că această şcoală din centrul oraşului va deveni un pol de interes pentru părinţi, iar corpul profesoral va genera copii deştepţi, copii performanţi la liceu”, a fost mesajul transmis de Victor Drăguşin, primarul municipiului Alexandria.

Structura noului an şcolar

Conform calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei, semestrul I al anului şcolar 2017-2018 se va derula în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018, iar semestrul al II-lea între 12 februarie 2018 şi 15 iunie 2018. Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanţa intersemestrială (3 – 11 februarie 2018), vacanţa de primăvară (31 martie – 10 aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie – 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în 8 iunie 2018. Reprezentanţii Ministerul Educaţiei mai arată că programul naţional “Şcoala altfel”, cu durata de cinci zile consecutive lucrătoare, poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe baza unei planificări care rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului “Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, precizează ministerul. Potrivit ordinului ministrului Educaţiei, nu vor avea loc cursuri în zilele libere prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil în învăţământ (recent semnat).

Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 – 24 mai. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 – 10 mai. Probele scrise la limba română şi limba maternă sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are următorul calendar: limba română (15 mai), matematică (16 mai) şi limba maternă (17 mai). Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă şi comunicare) şi 24 mai (matematică şi ştiinţele naturii). Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, rezultatele EN II se comunică părinţilor şi sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. La finalul ciclului primar, rezultatele EN IV sunt utilizate şi pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui tip de învăţământ, iar la finalul clasei a VI-a, rezultatele au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi preorientarea şcolară. De asmenea, se comunică părinţilor. Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a Absolvenţii clasei a VIII-a vor susţine prima probă scrisă a Evaluării naţionale (Limba şi literatura română) în 11 iunie, următoarea probă scrisă (Matematică) se va desfăşura în 13 iunie, iar ultima probă (Limba şi literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie. Primele rezultate vor fi afişate în 19 iunie (până la ora 12:00), iar în aceeaşi zi pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în perioada 20 – 22 iunie. Examenul se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afişarea rezultatelor finale. Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională se face în perioada 4 – 8 iunie 2018. Elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile vineri, 8 iunie 2018.

În ceea ce priveşte Bacalaureatul, probele orale pentru prima sesiune vor avea loc în februarie, iar examenele scrise încep în 25 iunie. Probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului în noul an şcolar vor avea loc în luna februarie, iar examenele scrise încep în 25 iunie, conform calendarului anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Proba va continua în data de 13 februarie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 şi 20 februarie este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C). Prima probă scrisă – Limba si literatura română – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă – Eb) este programată marţi, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – se va desfăşura vineri, 28 iunie. Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00). Între 5 şi 8 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a se încheie vineri, 25 mai. (Violeta Mocanu)