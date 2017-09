Ştefan Bănică – “Picat din lună”, turneu naţional 2017

In lunile octombrie si noiembrie, Stefan Banica pleaca intr-un turneu de amploare, care va cuprinde 11 orase din Romania, plus Chisinau pe 9 noiembrie.Turneul din acest an va promova cel mai nou material discografic semnat Stefan Banica – „Picat din luna” – al saisprezecelea album de autor din cariera impresionanata a artistului, de peste trei decenii. Va fi un album complex, surprinzator, elaborat, care va contine colaborari inedite. Detalii despre lansarea noului album, in curand.

Turneul „Picat din luna” va cuprinde urmatoarele orase:

23 oct – PITESTI, Casa de Cultură a Sindicatelor

24 oct – CRAIOVA, Sala Polivalentă

25 oct – TIMISOARA, Sala Sporturilor „Constantin Jude”

26 oct – ORADEA, Teatrul de Stat

30 oct – RAMNICU VALCEA, Sala Sporturilor „Traian”

31 oct – BRASOV, Sala Sporturilor „D.P.Colibași”

01 nov – ALEXANDRIA, Sala Sporturilor

02 nov – CONSTANTA, Sala Sporturilor

03 nov – GALATI, Sala Sporturilor „Dunărea”

06 nov – BACAU, Teatrul de Vară „Radu Beligan”

07 nov – BUZAU, Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”

09 nov – CHISINAU, Palatul National

Spectacolele din Romania incep la ora 19:30, iar concertul de la Chisinau la ora 19:00.

Informații: 0761 478 756 , 0745 171 770, 0723 531 330.

Pentru acest turneu a fost conceputa, in premiera, o categorie speciala de bilete:Golden Circle. In cadrul acestei categorii, va fi pus in vanzare un numar limitat de bilete pentru fiecare spectacol din turneul Stefan Banica: cate 100 bilete Golden Circle cu valoarea de 150 lei. Spectatorii care vor achizitiona aceste bilete, vor beneficia de un pachet special: acces la concert in sector preferential Golden Circle, intalnire cu Stefan Banica in backstage, noul album „Picat din luna” si fotografie cu autograful artistului.

Actor, compozitor, interpret, regizor, producator, moderator tv, cu o cariera de peste 30 de ani, este unul dintre cei mai complecsi si iubiti artisti din Romania. A stabilit adevarate recorduri prin concertele sale de Craciun – peste 63 de concerte sold out la Sala Palatului – cea mai longeviva si complexa productie muzicala din Romania, o adevarata traditie de peste 15 ani. A deschis drumul productiilor muzicale de amploare din Romania. A lansat 15 albume de autor, premiate cu 5 discuri de aur si 2 de platina. Cu zeci de videoclipuri muzicale, peste 30 de roluri in film si teatru si nenumarate alte premii si distinctii ce vin in completarea palmaresului sau impresionant, Stefan Banica reprezinta un adevarat brand in show-biz-ul romanesc.

stefanbanica.ro

facebook.com/StefanBanicaOfficial

instagram.com/stefanbanica.official