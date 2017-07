Stan Prodan: “Ajax Botoroaga instigă nefondat echipele să se retragă din Cupa Teleormanul”

După prima etapă a ediției u numărul 45 din Cupa Teleormanul, una dintre echipele implicate, în speță Ajax Botoroaga, și-a manifestat, pe un canal electronic, nemulțumirea față de poziția Asociației Județene de Fotbal Teleorman, în legătură cu primirea în competiție a formației campioane județene, Voința Saelele. După cum am explicat și în ediția tipărită a Ziarului Teleormanul, apărută luni 10 iulie 2017, din punct de vedere regulamentar, Voința Saelele a fost parte componentă a Ligii a IV-a, în sezonul competițional 2016-2017, fapt care îi conferă dreptul fără echivoc de participare în Cupa Teleormanul. Promovarea în Liga a III-a, survenită ulterior, în urma unui baraj interjudețean, nu anulează posibilitatea echipei respective de a se înscrie acum, în Cupa Teleormanul.

Cum lucrurile au luat amploare, am solicitat, pe marginea acestui caz, lămuriri suplimentare din partea președintelui Asociației Județene de Fotbal Teleorman, Stan Prodan. Fostul arbitru de primă ligă ne-a declarat, în exclusivitate, următoarele: ”Consider deja că s-a ajuns prea departe cu această speță foarte simplă. Nu există nicio literă de regulament care să susțină acuzele îndreptate către noi, de Ajax Botoroaga, prin Mihai Baron, delegatul echipei. Voința Saelele are dreptul de a participa în competiție, iar AJF Teleorman nu se poate amesteca în treburile interne ale nici unui club, în ceea ce privește introducerea jucătorilor în teren. Ca să exemplific, pe aceleași surse media, s-a vehiculat, înainte de prima etapă, că Voința Saelele ar juca în Cupa Teleormanul, folosind echipa de juniori A1. Se pare că lucrurile nu au stat așa, fapt care a stârnit nemulțumirile celor de la Botoroaga. Numai că, lesne de înțeles, noi, AJF Teleorman, nu avem competență să impunem unui club, s folosească o echipă ori un jucător, aceste decizii aparținând antrenorilor și conducerii fiecărei formații. Nu știu cum a putut să gândească Mihai Baron o astfel de ipoteză și să ajungă apoi la acuze exprimate public, de o gravitate extremă, cum că Ajax Botoroaga a fost mințită de AJF Teleorman. Logica mă împiedică să observ unde este falsul și care este culpa AJF Teleorman”.

Se pare că, după încheierea meciurilor din prima etapă a Cupei Teleormanul, oficialii de la Ajax Botoroaga au contactat mai multe dintre echipele participante, propunându-le acestora să se retragă din competiție. De asemenea, mai mulți dintre cei contactați au afirmat că Ajax Botoroaga și-ar fi asumat plata amenzilor pe care, regulamentar, AJF Teleorman le-ar fi aplicat în cazul ipotetic al retragerii din competiție. Stan Prodan a spus, în legătură cu această problematică: ”Îi avertizez pe cei de la Ajax Botoroaga că instigarea este un caz deosebit de grav, mai ales că nici nu au dreptate. Comportamentul lor nu are precedent, iar Comisia de Disciplină deja s-a autosesizat și va lua măsurile care se impun. În plus, aș dori să completez că Mihai Baron, în calitate de delegat al Ajax Botoroaga, a exprimat unele doleanțe pe care nu le pot califica altfel decât puerile, de-a lungul cooperării dintre AJF Teleorman și Ajax Botoroaga. Dacă va fi cazul, le vom face publice, pentru ca teleormănenii să își facă o imagine macro a acestui tablou. Sper însă că lucrurile nu vor merge mai departe, iar competițiile organizate sub egida AJF Teleorman, vă garantez, se vor desfășura strict sub incidența regulamentelor aprobate”.

La finalul acestui material, ne permitem și noi să tragem o concluzie proverbială și cu tâlc: Ajax Botoroaga s-a supărat ca văcarul pe sat.