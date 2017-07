Senatorul Pîrvulescu întreabă: “O pâine sau o pastilă?”

Declaraţiile politice sunt cunoscute drept instrument aflat la îndemâna parlamentarilor, prin care aceştia îşi pot face cunoscute opiniile politice şi pot lua atitudine faţă de problemele societăţii. În cea mai mare parte, declaraţiile politice nu-şi demonstrează utilitatea, prin urmare parlamentarii, fie ei deputaţi ori senatori, nu se prea grăbesc să ia cuvântul de la tribună.

Nici senatorul PNL de Teleorman nu s-a grăbit să ia cuvântul de la tribună, astfel că a ales să abordeze în scris un subiect care generează numeroase discuţii în spaţiul public, respectiv preţurile mult prea mari ale medicamentelor comparativ cu veniturile realizate de români.

“Trăim într-o ţară bolnavă. Şi nu, aceasta nu este o metaforă! Românii sunt, în marea lor majoritate, dependenţi de medicamente. Şi, probabil că fiind rupţi de realitate, mulţi dintre dumneavoastră nici măcar nu conştientizaţi cât de dificil le este unora dintre ai noştri să decidă dacă îşi cumpără o pâine sau o pastilă. În cadrul programului fantasmagoric de guvernare propus pe PSD, facilităţile pe linia aceasta era o garanţie. De altfel, şi Liviu Dragnea a ţinut reproşeze lui Dacian Cioloş că nu a pus mai repede în aplicare măsura ieftinirii medicamentelor compensate. Şi iată că acum, toate aceste promisiuni şi reproşuri au fost uitate. Iată că acum e mai puţin important să nu-l pui pe român în ingrata postură de a alege între o pâine şi o pastilă decât să ţii ţara în criză politică, demolându-ţi propriul guvem. În mod cert, lucrurile se agravează şi pentru mine e greu să privesc în faţă scenariul negru al sărăciei şi alegerilor complicate. Ministrul demisionar al Sănătăţii, Florian Bodog, a amânat zilele trecute fără nicio remuşcare ieftinirea medicamentelor compensate pentru încă un an, motivând decizia într-un mod halucinant, cel puţin pentru mine: “La intrarea în vigoare a prezentului ordin, preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă şi preţurile de referinţă generice/biosimilare aprobate de Canamed rămân valabile până la publicarea ordinului de aprobare a preţurilor calculate in urma corecţiei anuale, dar nu mai mult de 1 ianuarie 2018”. Cine şi cum le explică românilor asta, domnule Bodog? Cum o s-o faceţi dumneavoastră, în condiţiile în care nu mai târziu de luna februarie a acestui an dădeaţi asigurări că românii vor avea acces la toate medicamentele, iar lista de compensate rămâne deschisă pentru indiferent care produs nou comercializat pe piaţă? Cine le explică producătorilor de medicamente faptul că scăderea preţurilor cu 35% nu va determina dispariţia de pe piaţă a câtorva zeci de produse, aşa cum ei pretind? Sau aveţi vreun interes real să o faceţi?

În acest moment, se văd foarte clar promisiunile fără acoperire ale guvemului PSD şi observăm că nici măcar ei nu mai încearcă să pună o mască peste acest fapt demonstrabil în fiecare zi. În ceea ne priveşte pe noi, cei din PNL, problema ieftinirii medicamentelor compensate nu este doar una care ţine de neonorarea unor promisiuni, ci e una care afectează cu adevărat pe foarte mulţi români.

Şi închei, doamnelor şi domnilor, cu o întrebare: dacă ar trebui să alegeţi între o pâine şi o pastilă, cum aţi proceda? Sau, mai bine spus, cum v-aţi simţi? Despre asta este vorba, stimaţi colegi! Despre umilinţă! Şi dacă credeţi că asta merită cei care v-au trimis aici, atunci poate că nu vă aflaţi la locul potrivit! “, se arată în declaraţia politică a senatorului PNL de marţi, 27 iunie. (Violeta Mocanu)