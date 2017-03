Rugă pentru un copil

Acest material sperăm să fie înțeles la adevărata lui valoare și sperăm să demonstreze tuturor cititorilor că sportul este, mai presus de orice, un act de cultură și de omenie. În acest context, jurnaliștii au un rol foarte important în plăsmuirea și interpretarea informațiilor, de așa natură încât marele public să perceapă mesajele în modul dorit.

De aceea ne-am permis să scriem despre un jucător de fotbal, adversar al echipelor teleormănene în liga a III-a, care traversează un moment crâncen în viața de familie. Daniel Bălașa, în vârstă de 36 de ani, este fundaș la echipa doljeană CSO Filiași, după ce ani de zile a evoluat pe prima scenă a fotbalului românesc, la Astra Giurgiu, FC Brașov, FC Argeș sau Universitatea Craiova. Bălașa a trecut și Prutul, evoluând cu Zimbru Chișinău, din Republica Moldova, în cupele europene. Cu galben-verzii chișinăueni a cucerit de trei ori Cupa Moldovei, în 2003, 2004 și 2007.

Aflat la zenitul carierei, Daniel Bălașa a acceptat o nouă provocare, aceea de a-i îndruma din teren pe mai tinerii săi coechipieri de la CSO Filiași.

Dincolo de cariera de fotbalist, el este tatăl a doi copii. Mezinul Alin a împlinit vârsta de 4 anișori, pe 14 februarie… la Spitalul Fundeni din București, unde este internat. Alin Bălașa a fost diagnosticat cu o boală necruțătoare, fiind acum sub tratament și supraveghere de specialitate. Inițial, copilul a fost transportat la o clinică din Turcia, unde însă medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire. ”Când am auzit ce au spus doctorii la Istanbul, parcă a căzut cerul pe mine. Am decis însă să luptăm pentru viața lui, oricât de mari ar fi cheltuielile și oricât de mici ar fi șansele de supraviețuire. L-am adus la București și, după o perioadă, am fost anunțați că tumoarea a început să se micșoreze. Alin este un luptător și sunt convins că va birui”, ne-a spus fotbalistul-părinte.

Deși în multe cazuri de acest gen materialele de presă sunt compuse în primul rând pentru sensibilizarea filantropilor, în speța ”Alin Bălașa” lucrurile stau diferit. Continuă declarația fotbalistul Daniel Bălașa: ”Cât am jucat fotbal la nivel profesionist am pus deoparte ceva economii, așa că nu avem nevoie de bani pentru tratamentul lui Alin. De aceea am și ținut departe de ochii opiniei publice, drama noastră. Totuși, dacă dorește cineva să ne ajute, o poate face doar înălțând o rugăciune către bunul Dumnezeu, pentru ca Alin să se însănătoșească. Nu avem nevoie de bani, ci de ajutorul divin, care poate fi invocat de toți oamenii care se simt sensibilizați de lupta lui Alin. Medicii fac tot ce este omenește posibil, însă pentru ca Alin să fie salvat este nevoie și de Dumnezeu. Alin este un luptător iar noi, familia, îi vom fi alături în această luptă pe viață și pe moarte”, a mai spus Daniel Bălașa.

Echipa CSO Filiași revine pe teren la finele acestei săptămâni, însă Daniel Bălașa este învoit din motivele expuse mai sus. Antrenor la CSO Filiași este fostul internațional Florin Șoavă, care a lucrat o vreme și la Roșiori. Familia Bălașa mai are un băiețel, în vârstă de 7 ani, care este perfect sănătos. (Cristi Frisk)