Rezultatele din Liga a VI-a la fotbal

Liga a VI-a, ultimul eșalon valoric al fotbalului județean, a programat duminică o etapă în cele două serii geografice. Olimpia Dobrotești se pare că a abandonat competiția, neprezentându-se la Purani, iar partida Unirea II Brînceni – Șoimii Scrioaștea a fost amânată și se va disputa într-o zi lucrătoare.

Iată rezultatele înregistrate:

Seria I

AS REAL BEUCA – AS VIITORUL SACENI 7-2

A.S. VULTURII MERENI – A.S. TINERETUL RADOIESTI 3-1

A S INTER PURANI – AS OLIMPIA DOBROTESTI 3-0 joc nedisputat

AS FLACARA 2 TALPA – A.S. RECOLTA SFINTESTI 5-1

Clasament:

Seria a II-a

CS METALUL FRASINET – A.S. RECOLTA COPACEANCA 3-2

AS FLAMURA ALBASTRA SEGARCEA VALE a stat

AS TINERETUL NASTURELU – A.S. VEDEA 9-0

ACS UNIREA 2 BRINCENI – ACS SOIMII SCRIOASTEA a fost amânat pentru 3 mai, ora 17.00.

A.S. SPORTING CALMATUIU DE SUS – A.S. VICTORIA DRAGANESTI DE VEDE 0-2

A.S. DUNAREA ISLAZ – AS PROGRESUL SMIRDIOASA 0-3 joc neprogramat