Respectul, toleranţa şi iubirea, secretele unei căsnicii durabile – 45 de cupluri de alexăndreni şi-au reînnoit jurămintele la împlinirea a 50 de ani de căsătorie

Monica DUMITRESCU

Cuplurile de alexăndreni care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie au fost chemate să spună din nou “Da” în faţa ofiţerului de stare civilă. Primăria municipiului Alexandria a organizat joi, 18 mai 2017, cea de-a şaptea ediţie a evenimentului “Nunta de Aur”. Ca şi în anii precedenţi, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie cu domiciliul stabil în Alexandria, indiferent de locul naşterii sau al oficierii căsătoriei, au avut parte de o ceremonie civilă oficiată de primarul municipiului Victor Drăguşin, o ceremonie relegioasă şi o recepţie la un restaurant din municipiul Alexandria. De asemenea, municipalitatea a oferit fiecărui cuplu un certificat care atestă cei 50 de ani de căsătorie, buchete de flori şi fotografii, dar şi un premiu simbolic în valoare de 300 de lei.

Primarul Victor Drăguşin i-a felicitat pe cei care au dat dovadă de putere, dragoste şi înţelepciune, şi au rămas împreună la bine şi la greu o jumătate de secol, considerându-i un exemplu demn de urmat pentru toţi tinerii alexăndreni. Acesta i-a declarat oficial pe sărbătoriţi “cupluri de aur” ale municipiului Alexandria şi le-a urat viaţă lungă împreună.

După ce au ciocnit o cupă de şampanie, petrecerea a continuat la restaurant unde sărbătoriţii, în ciuda vârstei onorabile, au demonstrat că mai pot să-şi conducă soţiile pe ring, în ritm de dans.

“E un eveniment pe care îl promovăm şi organizăm de foarte mulţi ani. Ceea ce am încercat astăzi să le spun sărbătoriţilor este că va trebui, generaţia lor şi generaţia mea, să încercăm să reinventăm în sufletul tinerilor valorile care sunt, din păcate, pe cale de dispariţie: iubirea, înţelegerea, toleranţa. Este foarte greu pentru cine este căsătorit, viaţa îţi oferă suişuri, coborâşuri, e nevoie de multă raţiune şi de multă, multă înţelegere ca să poţi să răzbeşti şi, uite, să ajungi la 50 de ani de căsnicie.

Cred că exemplul va trebui să fie copiat de familiile tinere pentru că numărul divorţurilor este în creştere, este mai mare de la un an la altul şi nu e în regulă”, a declarat primarul municipiului, Victor Drăguşin.

Secretele unei căsnicii durabile, în opinia sărbătoriţilor

Sărbătoriţii au dezvăluit secretul unei căsnicii durabile, indiferent de condiţia materială sau socială, toţi fiind de acord că la baza oricărei căsnicii stau respectul reciproc, toleranţa, înţelegerea şi iubirea.

“Înţelegerea între soţi este prima condiţie. Întotdeauna să se ia în discuţie prealabilă orice problemă şi totul va decurge foarte bine. La noi a fost ceva deosebit pentru că ne-am căsătorit ceva mai târziu la 27, respectiv 24 de ani, serviciul meu a fost foarte delicat, în sensul că am lucrat în transporturi, am lucrat pe toate şantierele ţării şi lipseam uneori cam jumătate din an de acasă, însă nu a fost un inconvenient, a fost o înţelegere tacită, ne-am conformat şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la această vârstă în deplină înţelegere”, a dezvăluit Vasile Ilie, unul dintre sărbătoriţi.

“Noi ne-am căsătorit la 19 ani, după ce am terminat liceul. Am făcut împreună şcoala tehnică de arhitectură şi sistematizare, fiind căsătoriţi, şi am fost colegi de serviciu, chiar de birou, din prima zi, până când am ieşit la pensie.

Cred că toleranţa, înţelegerea şi poate un pic de iubire şi mai ales respectul unul faţă de celălalt sunt secretele unei căsnicii durabile”, a mărturisit familia Văduva.

“Secretele unei căsnicii durabile? Iubirea, toleranţa şi cei doi A, acceptarea defectelor minore şi aprecierea calităţilor partenerului. Asta am făcut toată viaţa. Un sfat pentru tineri: să ne urmeze exemplul, atât”, a spus Sanda Vişan.

“50 de ani am fost de acord unul cu altul. Dacă dragoste nu e, nimic nu e”, a completat soţul acesteia, Petrică Vişan.

“Patru lucruri sunt de bază într-o căsnicie: respect în primul rând, toleranţă, înţelegere şi puţină dragoste. Unde dragoste nu e, nimic nu e, să parafrazăm un scriitor teleormănean. Pentru tineri sfatul nostru este să fie mai toleranţi, să urmeze exeplul părinţilor, adică a celor mai în vârstă pentru că familia e esenţială, e o valoare care începe să piardă din importanţa ei, şi e păcat, familia stă la baza unei societăţi”, a spus Roman Niculina, iar soţul, care s-a declarat total de acord cu aceasta a completat: “Într-un cuplu trebuie să fie unul mai iute şi unul mai lent şi toate merg bine”.

“Când zice femeia tu mai taci, şi invers, atunci te înţelegi şi mergi mai departe, altfel iese scandal. Tineretul din ziua de azi trebuie să ia aminte. Ce văd în ziua de azi pe mine mă sperie, tinerii nu prea vor să se însoare, se lasă cam greu, aşa. Noi ne-am căsătorit la 20 de ani, la 22 aveam doi copii. Am nepoţi şi le spun, dacă te căsătoreşti devreme ai timp şi tu să le faci rostul la copii”, a spus Dumitru Duţă.