Record inedit pentru oiniștii din Dracea

Am mai afirmat, cu alte ocazii, că județul Teleorman este un leagăn de tradiție al sportului național românesc – oina. În acest context, este importantă informația cu privire la perseverența și dedicația unui dascăl îndrăgostit de oină, care nu cedează sub imperiul greutăților. Deși are un efectiv școlar redus, profesorul de educație fizică și sport Viorel Briță, care predă la Școala gimnazială din Dracea, reușește ca an de an să alcătuiască o echipă completă de oină, cu titulari și rezerve.

Elevii-oiniști din Dracea dețin și un record probabil foarte greu de egalat la nivel mondial. În ultimii 25 de ani, ei sunt campioni județeni la Olimpiada Națională a Sportului școlar… fără să dispute vreun joc. Acest fapt se datorează lipsei de concurență, nicio altă școală generală din județ neînscriindu-se pentru faza județeană Teleorman.

Totuși, decernarea acestor titluri județene prin neprezentare are rolul ei, echipa școlii din Dracea mergând anual la faza zonală a competiției. În unele cazuri, formația pregătită de Viorel Briță a ajuns și la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, cel mai bun rezultat din palmaresul echipei fiind medalia de bronz cucerită în anul 2005.

Antrenamentele echipei se desfășoară pe terenul sintetic de la școala din Dracea. În 2017, lucrurile stau la fel. Oiniștii din Dracea nu au opoziție la nivel județean, așa că vor mai adăuga un titlu județean în panoplie. Se așteaptă datele pentru a se aborda apoi etapa zonală, cu speranțe de calificare la turneul final național. Profesorul Viorel Briță ne-a declarat în exclusivitate: ”Oina este o chestiune simbolică pentru mine și pentru elevii mei. Avem o bază de pregătire foarte bună, dar problema este că nu avem cu cine să ne confruntăm și să facem jocuri de pregătire. Din păcate, la faza județeană nu mai vin de multă vreme cei din Olteni, care întotdeauna au avut echipe bune de oină. Nu mai este preocupare nici la Băduleasa, nici la Crîngu sau Salcia”.

Profesorul Viorel Briță predă și la Școala gimnazială din comuna Putineiu, de care aparține satul Băduleasa, unde, în trecut, a funcționat o valoroasă echipă de oină. (Cristi Frisk)