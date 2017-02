“Radiografie” succintă a partidelor amicale de fotbal din week-end

În acest week-end au avut loc mai multe partide amicale de fotbal, în care au fost implicate echipe teleormănene. Pe Stadionul ”Robema” din Roșiorii de Vede, Sporting din localitate s-a impus în fața celor de la Astra Plosca, scorul final fiind 3-0. Partida s-a disputat pe zăpadă, iar golurile au venit după pauză, autori fiind Tonca (min. 49), Flisc (min. 57) și Ciubuc (min. 69).

Antrenorul roșiorenilor, Cristian NEGRU, a abordat partida cu următorul prim unsprezece: BUȘCĂ – VOICU, MOȘTEANU, SITARU, PÎSLARU – CIUBUC, IVĂNICĂ(cpt.) – URÎTU, CERCEL, ȘTEFĂNESCU – CĂLIN.

Rezerve: MANAFU (de la CS Unirea Petrolul Videle) – LĂTEA, TONCA, GORGAN(de la CS Sănătatea Cluj), FLISC (de la AS Venus Bucuresti), iar VÎLCICĂ, ușor accidentat, nu a fost convocat.

De partea cealaltă, Marius-Laurențiu LĂCOVIȘTE a trimis in teren următorii jucători: VOICU – CIOBANU, PÂRJOLEA, DOBRE, EREMIA – STAVARACHE, STRECHE, IORGA, LUPU – NICULAE, LASCU.

Rezerve: FLORICICĂ – TUCMEANU, ȘERBAN.

De remarcat faptul că antrenorul ploscenilor, Laurențiu Lăcoviște, pregătește și o grupă de copii în cadrul clubului Sporting Roșiori, fiind fost jucător la nivel divizionar, al echipei roșiorene. În plus, veteranul Mitică Moșteanu a fost convins să revină la Sporting Roșiori, după o tentativă a acestuia de a renunța la activitatea de performanță.

Managerul sportiv de la Sporting Roșiori, Petre Virgil Vucea, a declarat următoarele: “Până la startul returului din Liga a III-a au mai rămas trei săptămâni, astfel că ne aflăm într-o perioadă plină de pregătire, iar cu acest meci amical de sâmbătă, 11 februarie, împotriva celor de la ASC Astra Plosca am încheiat partea cea mai dificilă din timpul pregătirii, și anume, perioada de cantonament, care a avut loc pe plan local. A fost un antrenament bun în care tehnicianul Cristian Negru a testat câțiva jucători noi și se pare că s-a decis în privința unuia dintre ei. Este vorba despre Robert Gorgan, un junior crescut de Școala de fotbal Ardealul Cluj și Mihai Georgescu. Jucătorul este născut in anul 1997 si joacă pe postul de mijlocaș central, iar in turul acestui sezon a evoluat la CS Sănătatea Cluj, în seria a VI-a a eșalonului terț.

La mijlocul săptămânii precedente am fost la Federația Română de Fotbal și am pus vizele anuale pe carnetele jucătorilor și antrenorilor, iar vineri, 10 februarie, la Policlinica pentru sportivi din Craiova am efectuat vizita medicală. La testele medicale au fost prezenți 15 jucători, urmând ca până la începerea returului să facă vizita medicală și cei noi transferați. Până la reluarea părții a doua a campionatului mai avem două partide de verificare de disputat, acasă cu cei de la CS Podari pe data de 18 februarie și în deplasare la CS Viitorul Domnești pe data de 25 februarie.”

Într-un meci disputat la Izvorani, pe teren sintetic, FCM Alexandria a remizat, 0-0, cu echipa secundă a campioanei en-titre, Astra Giurgiu. Jocul a fost unul de uzură și de angajament fizic. Liderul Ligii a IV-a, Voința Saelele, a încheiat cu o victorie de palmares, 3-1 cu echipa de rezerve a Universității Craiova, stagiul din localitatea argeșeană Valea Ursului.

La Buzescu a avut loc un meci între colege de serie, Rapid Buzescu remizând, 3-3 cu ACS Drăgănești Vlașca. Ajax Botoroaga s-a deplasat la Berceni, în județul Ilfov, pentru un meci amical cu Romprim București, câștigat cu categoricul scor de 9-1. (Cristi Frisk)