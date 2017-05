Protoieria Alexandriei are un nou protopop. Preotul Cristian Ioana va administra 83 de lăcaşe de cult “cu bastonul de mareşal închipuit”

Protoieria Alexandriei are, de la începutul lunii mai, un nou protoiereu, după ce preotul care a ocupat funcţia în ultimii ani s-a pensionat. Originar din Prahova, Cristian Ioana, preotul care va administra o pătrime din parohiile din Teleorman, mai exact toate lăcaşele de cult din zona Alexandria, biserici, capele şi mănăstiri, a fost, timp de şapte ani, preot paroh la Lunca, şi locuieşte în Turnu Măgurele.

De la slujitorul lui Dumnezeu am încercat să aflăm mai multe despre ce anume îl recomandă să ocupe una dintre funcţiile de conducere din Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, despre activitatea desfăşurată înainte de a ocupa funcţia de protoiereu, dar şi ce obiective şi-a stabilit în noua sa calitate.

–Cu ce deziderate pe plan spiritual şi administrativ abordaţi această nouă misiune ce v-a fost încredinţată?

– Un preot, când este chemat şi primeşte taina preoţiei, rămâne preot în veac şi atunci îşi asumă toate responsabilităţile prin mărturisirea de credinţă pe care o face. Şi, prin slujirea lui în viaţa bisericească şi în Sfânta Biserică, prin duhovnicia şi împărtăşania pe care o aduce în mijlocul oamenilor, el îşi arată vrednicia de a sluji Mântuitorului Hristos şi Bisericii, în primul rând, şi oamenilor. Datorită acestor slujiri şi harului care se pogoară preotului prin punerea mâinilor a episcopului şi el îşi îndeplineşte îndatoririle în Biserică, în momentul acela el este consacrat Bisericii şi arată tot ce poate în comunitate. Implicându-te în comunitate şi în activităţile de zi cu zi, pastorale, simţi oamenii şi oamenii te simt pe tine şi îţi arăţi vrednicia. Aceste lucruri se înmulţesc în timp datorită slujirii şi experienţei şi primul lucru pe care îl cunoşti în timp este bucuria de a trăi în comunitatea creştină. Aceste lucruri, văzându-le şi simţindu-le în primul rând enoriaşii, după aceea consilierii, preoţii coslujitori şi ceilalalţi colegi, dar şi Preasfinţitul Părinte Galaction, care ne cunoaşte pe fiecare în parte, fiecare din noi este chemat să slujească. Şi probabil Preasfinţia Sa a simţit această vrednicie a mea şi buna administrare a Parohiei şi a comunităţii pe care am coordonat-o timp de şapte ani şi mă simt copleşit de sarcina care mi-a fost dată, dar nu mă depăşeşte, fiind un bun administrator în viaţa de zi cu zi a familiei şi a Parohiei.

– Câte lăcaşe de cult veţi administra din calitatea de protoiereu?

– Protoieria Alexandria are 83 de unităţi, în care sunt incluse şi mănăstirile, şi capelele de la spital, cea din campusul Universităţii Valahia, inclusiv Protoieria.

– Îmi spuneţi cumva că Preasfinţitul a fost cel care v-a propus pentru a primi această nouă misiune?

– În primul rând, preoţii slujitori ai mei, dar şi arătându-ne valoarea noastră spirituală şi morală şi înţelepciunea care ar trebui să ne domine pe fiecare dintre noi, Preasfinţitul a considerat că sunt vrednic pentru această misiune care mi s-a încredinţat. Preasfinţitul şi Consiliul Permanenţei, care este la Episcopie. S-au dezbătut aceste lucruri, şi-au prezentat mai mulţi colegi dosarul sau intenţia de a ocupa acest post. Eu, sincer, am avut chemare, nu am prezentat foarte multe lucruri, ci doar munca mea efectivă din Parohie, duhovnicească şi administrativă.

Îmi amintesc că pe 17 decembrie, când Preasfinţitul Părinte a venit la concertul de colinde de la Turnu Măgurele, în Protoieria unde eu mi-am desfăşurat activitatea pâna la 1 mai, după ce s-a terminat concertul de colinde, la o dezbatere între preot, preasfinţitul venind însoţit şi de părintele vicar, era şi protoiereul de Turnu Măgurele, erau şi părinţii profesori de la seminar, la un moment dat Preasfinţitul m-a întrebat dacă m-am gândit vreodată să ajung protoiereu. Şi atunci, n-am putut decât să spun cuvintele lui Napoleon, că fiecare soldat poartă în rucsac un baston de mareşal şi, dacă sunt chemat să-mi arăt vrednicia mea de a sluji şi de a folosi acel baston de mareşal închipuit şi consideră că sunt vrednic, eu voi răspunde chemării. Aşa a fost chemarea mea.

– V-aş ruga să vă prezentaţi în câteva cuvinte, studii, familie, activitate duhovnicească şi administrativă, lucruri care v-au recomandat pentru această înaltă misiune. Consideraţi că întruniţi toate criteriile pentru a ocupa acest nou post?

– Despre mine… Sunt prahovean şi am venit în Turnu Măgurele pentru a-mi îndeplini studiile, în anul 1991. Am mai mulţi ani petrecuţi în Teleorman decât în Prahova. Şi am fost aici înainte de a se înfiinţa Episcopia. Am slujit cu drag Bisericii având creşterea mea aleasă de la părinţii mei simpli, tatăl meu a fost tractorist, mama a fost muncitoare la CAP, şi am avut credinţa în suflet. De mici am mers la Biserică, familia mea fiind familie creştină bună. Şi pe lângă alte studii pe care le-am făcut până să vin la Turnu Măgurele, am considerat că este bine să mă apropii mai mult de Dumnezeu şi să-l slujesc. Când am venit în Turnu Măgurele, la vârsta de 19 ani, făcând şcoala acolo, mi-am cunoscut şi soţia. Pentru aptitudinile mele deosebite vocale şi morale, am rămas în Biserica Sf. Haralambie, prima dată cântăreţ şi, din 1995, de pe 10 februarie, am fost hirotonit diacon, dar am ocupat postul de cântăreţ până în 2008. Aşa au fost posibilităţile atunci, aşa a fost încadrarea, mi-am completat studiile în timp, după ce am absolvit postliceala de profesori şi învăţători din Turnu Măgurele, am considerat că e mai bine să mă desăvârşesc şi să fiu consacrat preoţiei. Am absolvit Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte şi, împlinindu-mi familia şi cei doi copii pe care mi i-a dat Dumnezeu şi m-a binecuvântat, am rămas şi am pornit de jos, cum se spune, de la lingură şi furculiţă. Însă uneori mai mult viaţa şi slujirea te consacră, de multe ori se vorbeşte şi de şcoala vieţii, dar eu nu pe asta mizez, ci mai mult pe slujirea şi pe harul care s-a pogorât atunci la hirotonirea mea în preot.

– Despre oamenii din Parohia Lunca ce puteţi să-mi spuneţi?

– Nişte oameni minunaţi, cărora le duc dorul deja, pentru că aşa cum am făcut acolo, aşa cum voi face şi aici, m-am implicat trup şi suflet. Nu pot să zic că am adus Biserica la lumină, dar nu era într-o stare foarte bună când am ajuns acolo şi mi s-a întâmplat la început de câteva ori să trec pe lângă ea fără să o văd, erau nişte pomi crescuţi, nu era îngrijită, nu era organizată… Dar cu ajutorul oamenilor din Parohie am reuşit să dăm o faţă frumoasă Bisericii. Probabil că şi aici s-a văzut aptitudinea mea de a face lucruri frumoase.

– Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care mărturisesc că ei cred în Dumnezeu, dar nu merg la Biserică. Vor să aibă o legătură cu Dumnezeu, însă nu prin intermediul Bisericii. Cum comentaţi acest fapt?

– Fiecare om se naşte cu un sâmbure de credinţă, dar depinde numai de el cum şi-l cultivă. La mine sâmburele de credinţă a fost cultivat în familie Şi din cauza asta, născându-te creştin, dar nemergând la biserică, nu se poate. Este ca un barem, dacă nu ai fost educat să mergi la biserică, îţi vine foarte greu după o anumită vârstă să-i calci pragul şi ajungi să judeci din afară, începi să denigrezi preoţii, că sunt slujitori unii mai vrednici, alţii mai puţini vrednici. Şi, de cele mai multe ori, atunci când sunt probleme, suntem primii care suntem arătaţi cu degetul.

– Depinde exclusiv de un om dacă merge sau nu la Biserică?

– Depinde exclusiv de cultură. Noi am avut ieri (n.r. 18 mai 2017) o dezbatere la conferinţa preoţească despre icoane. Vedeţi că acum se creează discuţii pe problema aceasta cu coaliţia pentru familie… Noi creştinii avem credinţa noastră creştinească despre familie şi trebuie să o avem ca atare. Nu putem să avem contracte, nu putem să facem fel şi fel de coaliţii, parteneriate… Atunci, unde mai este creşterea copilului, dacă eu sunt partener cu soţia mea şi nu suntem familie? Familia e sfântă, avem în Sfânta Scriptură familia sfântă: Maria, Iosif, Pruncul Isus. Nu au avut un parteneriat, au fost o familie. Şi atunci noi dacă nu educăm copiii de mici şi scoatem icoanele din şcoli şi începem să denigrăm Biserica şi să spunem că nu mai avem noi nevoie de Dumnezeu, atunci cum să-l mai găseşti pe Dumnezeu dacă nu ai nevoie de el?

– Se întâmplă uneori lucruri care îi fac pe oameni să nu mai aibă aşa multă încredere în preoţi…

– Aşa este, se întâmplă. Şi preoţii sunt oameni şi sunt supuşi greşelii, dar nu trebuie judecaţi ca preoţi, pentru că harul este sfânt, este lucrător, iar preoţia este sfântă, este taina punerii mâinilor care s-a păstrat din vechime până în zilele noastre. Şi atunci harul lucrează, este sfinţitor, dar preotul are şi el greşelile lui şi slăbiciunile lui ca om. Trebuie judecat, dar nu într-un mod public, de a da cu pietre. Trebuie mai degrabă remediat, îndrumat, atenţionat, ca să nu mai greşească.

– Să înţeleg că atunci când intrăm în Biserică ar trebui să lăsăm la o parte latura umană a preotului şi să-l privim doar ca pe reprezentantul lui Hristos?

– Nu, trebuie să privim şi latura umană. Preotul trebuie să fie un model, preoţia este un sacrificiu. Ai ales să fii preot, alegi să te sacrifici pentru Biserică. Eu am ales să fiu preot, nu-mi mai permit anumite lucruri pe care orice om din afară şi-l permite pentru că eu voi fi judecat. Preotul este reprezentantul lui Hristos în Biserică şi trebuie să aibă o moralitate bună şi să fie un om demn de ceea ce i s-a încredinţat. Şi aici intervine puterea lui şi dăruirea lui pentru Hristos, de a-l înţelege pe creştinul care vine şi cere sfânta împărtăşanie.

– S-a vehiculat că deţineţi două, să le spunem afaceri la Turnu Măgurele, respectiv o firmă de pompe funebre şi alta prin care cumpăraţi şi vindeţi maşini din Germania. Cât este adevăr şi cât nu în această informaţie?

– Asta a fost o treabă administrativă. Într-adevăr, la Registrul Comerţului sunt înregistrat acolo cu un magazin de servicii funerare, la Turnu Măgurele, pe care l-am făcut în 2004, venind în ajutorul enoriaşilor, şi acesta s-a dezvoltat în timp. Nu este chiar o afacere de succes şi m-am gândit în timp chiar să renunţ pentru că ne epuizează fizic. Am făcut-o pentru a veni în sprijinul comunităţii şi au fost cazuri în care datorită serviciilor pe care le-am prestat în activitatea asta am ajutat foarte mult. Şi atunci când au fost accidente pe câmp sau pe unde s-au întâmplat, sau la înmormântările unde nu au existat posibilităţi materiale. Eu nu ştiu dacă asta este o bliă albă sau o bilă neagră…

– Există o regulă a Bisericii care să vă împiedice să desfăşuraţi astfel de activităţi comerciale?

– Deocamdată, nu este şi nici nu mi s-a impus nimic. Dacă se va ajunge la concluzia că ar eu ar trebui să renunţ la această afacere, cum aţi numit-o, eu voi renunţa la ea în favoarea preoţiei.

– Despre cealaltă, să zicem, afacere despre care s-a vorbit ce-mi spuneţi?

– Despre cealaltă, nu. A fost un hobby al meu, fiecare om are un hobby, nu? Eu deţin mai multe maşini. Tata a fost tractorist, eu am crescut lângă fiare…

– Pe care le-aţi cumpărat din afară?

– Da.

– Câte maşini aveţi?

– Multe.

– Ce înseamnă multe?

– Nu ştiu. Nu le-am numărat. Este hobby-ul meu.

– Şi ce faceţi cu maşinile?

– Patru dintre ele le folosesc în afaceri, la pompe funebre, unde eu dau transportul gratuit, ca să mă înţelegeţi.

– Maşini mai vechi, mai noi, maşini de epocă?

– Cu siguranţă, îmi plac şi maşinile de epocă, dar nu am niciuna. Am câteva şi stricate.

– Ştiţi că la Alexandria se organizează, de obicei de Zilele Oraşului, o expoziţie de maşini de epocă? Aţi participat vreodata?

– Nu am participat niciodată, dar cu siguranţă o să merg să le văd. Noi la Turnu Măgurele am fost mai departe şi nu am prea ţinut pasul cu ce se întâmplă în Alexandria… (V.M.)