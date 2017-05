Primele rosii autohtone cultivate prin “Programul de sprijin pentru tomate cultivate în spaţii protejate” au ajuns pe piata

Primii producători de rosii ramanesti produse prin “Programul de sprijin pentru tomate cultivate în spaţii protejate”, din judetul Teleorman au livrat deja marfa pe pietele din România.

La nivelul judetului au fost depuse un numar de 314 solicitari de inscriere in” Programul de sprijin- tomate spatii protejate”, iar in baza solicitarilor au fost efectuate 202 verificari conform fiselor de identificare intocmite de reprezentantii DAJ TR.

Dintre acestia, doi fermieri din localitatea Contesti au scos deja la vanzare primele rosii autohtone in Piata de gross Pucheni.

Este vorba despre O.Marian persoana fizica, el fiind primul producator agricol care a depus dosarul pentru primirea sprijinului pentru toamte cultivate in spatii protejate.

Fermierul a cultivat tomate in solar pe o suprafață de 1000 de metri patrati, recoltand pana la aceasta data 1600 kg tomate valorificate la preturi cuprinse intre 10-14 lei/kg, comercializate in baza atestatului de producator.

Cealalta persoana este PFA C. A. Marilena, din aceeasi localitate care a recoltat si valorificat productia in aceeasi piata.

“Reamintim că producătorii agricoli din România sunt sustinuti, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spatii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din productie autohtonă, punând la dispozitie mărfuri proaspete si de calitate”, a precizat directorul DAJ Teleorman, Veronela Pantalie.

Programul are în vedere să diminueze importurile de tomate, odată cu crearea de noi locuri de muncă, asa cum este prevăzut în Programul de Guvernare.