Primarul Cîrciumaru Valerică a prezentat raportul după un an de mandat la Primăria Roşiori

Primarul municipiului Roşiorii de Vede, Cîrciumaru Valerică, a prezentat miercuri, 26 iulie, la Casa Municipală de Cultură, raportul activităţii desfăşurate în primul an de mandat. Au fost dezbătute subiecte de interes pentru roşioreni, care au făcut obiectul programului cu care social-democratul a venit în faţa electoratului la alegerile locale de anul trecut.

Astfel, a precizat Cîrciumaru Valerică, de la preluarea mandatului de primar, unul dintre obiectivele importante ale administraţiei locale a fost activitatea salubritară.

“Am căutat să facem ce s-a putut face în condiţiile date. (…) Activitatea salubritară s-a desfăşurat, în continuare, cum era şi firesc, prin intermediul celor doi operatori Polaris şi Urbis, prima parte a anului am mers pe o responsabilizare, pe o organizare mai bună a activităţii celor doi operatori, ţinând cont de obligaţiile din contractele care funcţionează în prezent. Concret, le-am revăzut, le-am analizat, ne-am exprimat pretenţiile şi exigenţele noastre ca beneficiari. Iar în partea a doua am încercat să menţinem ştacheta la nivelul la care am reuşit să o ducem, cu toate că nu am reuşit să o ducem acolo unde ne-am dorit. Şi, ca să fiu mai concret, pe partea de realizări, în ceea ce priveşte salubritatea, am reuşit să desfiinţăm acele depozite care se constituiau în mod necontrolat în special pe bulevardul comercial şi în alte zone, dar nu am reuşit să atingem un nivel care să însemne civilizaţie”, a precizat primarul municipiului Roşiorii de Vede referitor la problema salubrizării municipiului.

Pe de altă parte, o altă problemă cu care s-au confruntat roşiorenii de-a lungul timpului este calitatea proastă a apei potabile, determinată de vechimea reţelei de distribuţie.

În acest sens, a precizat primarul municipiului Roşiorii de Vede, conducerea Primăriei împreună cu conducerea Apa Serv au recurs la o monitorizare strictă a distribuţiei apei potabile.

Şi asigurarea liniştii şi siguranţei publice a locuitorilor municipiului şi-au făcut loc pe agenda de lucru a edilului Cîrciumaru, astfel că Poliţia locală a avut, în ultimul an, numeroase acţiuni în acest sens.

În ceea ce priveşte investiţiile realizate în anul scurs de la preluarea mandatului, primarul Cârciumaru Valerică a trecut în revistă recepţia blocului de locuinţe ANL, cu un număr de 24 de apartamente. Totodată, a menţionat edilul Cîrciumaru Valerică, sunt în execuţie lucrări de modernizare pe mai multe străzi din municipiu şi, totodată, sunt în execuţie şi lucrări de racordare la reţelele de utilităţi, apă, canal, gaze, electricitate, la încă un bloc de locuinţe ANL.

De asemenea, municipiul Roşiorii de Vede are aprobate alte 11 obiective de investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020, toate privind modernizarea şi reabilitarea unor străzi (strada 1 Mai, strada 9 Mai, str.Aleea Grădina Publică, str.Elena Doamna, str.Mărăşeşti, str. Oituz, str.Popa Gheorghe, str.Renaşterii, str.Tudor Vladimirescu şi str.Unirii), precum şi modernizarea şi reabilitarea trotuarelor de pe 23 de străzi: Alexandru Ioan Cuza (tronson cuprins între str.I.L.Caragiale – str.Renaşterii), Ion Luca Caragiale, Aleea CFR, Bd.Comercial, Cpt.Corlăţescu (tronson cuprins între str.A.I. Cuza – str.Teilor), Dobrogeanu Gherea (tonson cuprins între str.Dunării – str.I.L.Caragiale), Dorobanţi, Gala Galaction, Sergent Ilie Izbiceanu, Soldat Măgureanu, Mărăşti, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Lt. Dogeanu, Oltului, Aleea Parc Nord, Plt. Rădulescu, Sănătăţii, B-dul Sfânta Vineri, 1 Decembrie, Dunării (tronson cuprins între str. Rahovei-str. Dobrogeanu Gherea), 1917, Rahovei).

Social-democrat cu state vechi, Valerică Cârciumaru a candidat la alegerile locale de pe 5 iunie, după retragerea primarului în funcţie de atunci, Cristi Duică, din cursa electorală pentru încă un mandat. Cârciumaru Valerică şi-a adjudecat Primăria cu 55% din voturi cu un an în urmă. (Violeta Mocanu)