Planul de măsuri pentru sezonul de iarnă, adoptat în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în şedinţă ordinară joi, 16 noiembrie, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ, iar pe ordinea de zi au fost trecute proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de măsuri pentru sezonul de iarnă 2017-2018, precum şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri pentru implementarea concepţiei naţionale de răspuns post seism la nivelul judeţului Teleorman.

Pentru sezonul rece 2017-2018, potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean, Dănuţ Cristescu, în cele cinci zone de deszăpezire, Alexandria, Turnu-Măgurele, Roşiorii de Vede, Videle şi Olteni, vor acţiona 91 de utilaje de deszăpezire şi mijloace de transport, în funcţie de condiţiile hidrologice şi climatice şi starea carosabilului, pe sectoare de drum din administrare, cu posibilitatea ca numărul acestora să fie suplimentat în funcţie de atenţionările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind starea vremii.

“Pentru iarna grea care se anunţă, Consiliul Judeţean a luat toate măsurile care se impun pentru buna administrare a reţelei de drumuri judeţene, în lungime de 820, 613 km. Deszăpezirea pe toate cele 26 de drumuri judeţene are un caracter strategic şi se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a Consiliului Judeţean. (…) Am constituit o comisie pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2017-2018, iar în perioadele pentru care se primesc avertizări meteorologice de la CJSU, va fi asigurat serviciul de permanenţă în sediul Consiliului judeţean. De asemenea, comisia are competenţa de a analiza posibilitatea închiderii drumurilor judeţene care pot pune în pericol viaţa cetăţenilor şi siguranţa circulaţiei rutiere. Măsura de închidere poate fi luată cu sprijinul poliţiei şi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin buletine rutiere speciale, cu avertizări şi recomandarea de a nu se pleca în cursă, pentru perioada şi zona expusă pericolului”, a precizat Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman. (Violeta Mocanu)