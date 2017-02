Paul Chicu continuă proiectul de dezvoltare a judo-ului

Recent, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român au avut lo alegerile pentru organele de conducere ale Federației Române de Judo. Pentru o funcție de vicepreședinte a candidat alexăndreanul Paul Chicu, președintele Asociației Județene de Judo Teleorman. El nu a întrunit suficiente sufragii pentru obiectivul electoral, însă acest lucru nu îl descurajează. Conform declarației sale, oferită în exclusivitate pentru Ziarul Teleormanul, proiectul personal pe judo va continua. ”Sigur că mi-aș fi dorit să devin vicepreședinte al Federației Române de Judo, mai ales în contextul în care președintele forului este Cozmin Gușă. Însă proiectul meu a plăcut tuturor și va fi implementat, chiar dacă eu însumi nu am fost desemnat în funcție. Concret, este vorba de o abordare novatoare, originală, cu judo-ul ca un produs de marketing, cu strategii aplicate pe zonele de comunicare și relații publice. Am propus înființarea unui Club al Oamenilor de Afaceri care să ajute judo-ul, dar să aibă, în același timp, oportunități de business mijlocite prin intermediul competițiilor și evenimentelor de judo. Consider că, la nivel personal, am o datorie față de judo, sportul care m-a format și m-a desăvârșit ca om. De aceea, indiferent că sunt sau nu nominalizat într-o funcție, voi face tot ceea ce pot pentru dezvoltarea acestui sport complex”, a declarat Pau Chicu.

Pentru cele cinci funcții de vicepreședinte al Federației Române de Judo au candidat 9 persoane. Cel mai sonor nume, din cvintetul vicepreședinților, este al campioanei olimpice de pe tatami, Alina Dumitru. (Cristi Frisk)