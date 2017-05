Orban, Cataramă şi Buşoi vin în organizaţia din Teleorman pentru a-şi susţine moţiunile

Cei trei candidaţi la preşedinţia PNL vor vizita organizaţia din judeţ a liberalilor, în perioada următoare, pentru a-şi susţine moţiunile, a declarat Eugen Pîrvulescu în cadrul conferinţei de presă de miercuri, 24 mai. Primul care îşi va prezenta moţiunea în rândul reprezentanţilor din judeţ ai PNL este Viorel Cataramă, acesta fiind aşteptat la Alexandria vineri, 26 mai. Potrivit liderului PNL Teleorman, pe 1 iunie va veni în organizaţia din judeţ Ludovic Orban, urmând ca peste două săptămâni Cristian Buşoi să-i viziteze pe liberalii teleormăneni.

După prezentarea moţiunilor celor trei candidaţi la preşedinţia partidului, a mai precizat Eugen Pîrvulescu, în organizaţia din Teleorman a liberalilor se va întruni Comitetul de Coordonare Judeţean, ce va decide pe mâna cui va merge PNL Teleorman la Congresul de pe 17 iunie.

“Preşedintele partidului poate semna, ca persoană fizică, una dintre cele două moţiuni. După cum ştiţi, Eugen Pîrvulescu, din calitatea de secretar general adjunct al partidului, nu a semnat nici moţiunea lui Ludovic ( n.r. Orban), nici moţiunea lui Cristi Buşoi. Asta pentru că, dacă aţi observat zilele trecute, Cristi Buşoi , din poziţia de secretar general, şi-a delegat toate atribuţiunile către un secretar general adjunct, pentru că trebuie să existe la momentul acesta, când noi organizăm tehnic Congresul, o parte de echitate şi de echilibru, să nu se creeze o confuzie că influenţăm o tabără sau alta. Acesta este motivul pentru care nu am semnat niciuna dintre moţiuni. Au fost discuţii să preiau atribuţiunile de la Cristi Buşoi săptămâna trecută, am refuzat pentru că timpul nu-mi permite, deocamdată, am fost foarte ocupat cu comisia de muncă, unde am stat de dimineaşă până seara să dezbatem Legea salarizării, şi de asemenea sunt foarte ocupat şi în teritoriu şi am şi alte atribuţiuni delegate de la secretariatul general pentru teritoriu. De asemenea, noi ca filială, trebuie să primim vizita tuturor candidaţilor. Toţi cei trei candidaţi vor veni să-şi prezinte moţiunea în judeţ, (…) noi vom convoca Comitetul de Coordonare Judeţean, care va da, printr-un vot, susţinerea uneia sau mai multor moţiuni, nu există o regulă clară, o filială poate susţine o singură moţiune sau pe toate trei sau niciuna din ele. Ca preşedinte de filială, nu pot să influenţez o decizie a Comitetului de Coordonare Judeţean. Tot săptămâna viitoare vom avea şi delegaţii stabiliţi, avem 95 de delegaţi aleşi şi 9 de drept, vom lua un vot pentru o moţiune sau toate trei sau poate pentru două dintre ele, vom vedea ce stabilim în Biroul Politic Judeţean şi în Comitetul de Coordonare Judeţean, eu nu vreau să influenţez lucrul acesta”, a declarat Eugen Pîrvulescu. (Violeta Mocanu)