Oameni de afaceri şi funcţionari publici din Teleorman, urmăriţi penal

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții: DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, președintele Consiliului Județean Teleorman la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituirea unui grup infracțional organizat,

– două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, – două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul; FIȘCUCI MARIAN, persoană apropiată primului menționat, acționar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat; PITIȘ PETRE, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru săvârșirea infracțiunilor:

– constituirea unui grup infracțional organizat, – evaziune fiscală, în formă continuată, – complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul; NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituirea unui grup infracțional organizat, – complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul; ION FLORIAN, reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat; BĂȚĂUȘ MUGUR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituirea unui grup infracțional organizat,

– complicitate la două infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, – două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul; PIPEREA VICTOR, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – constituirea unui grup infracțional organizat, – complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene; NEAGOE DANIEL, asociat și administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat;

PREDESCU MARIN, funcționar în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză procurorii anticorupție au colaborat cu reprezentanții Oficiului european de luptă antifraudă (OLAF).

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.