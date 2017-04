În numai câteva zile, la ghenele din municipiile şi oraşele teleormănene s-au adunat mormane de gunoi

Monica DUMITRESCU

Operatorul de salubritate care acţionează pe raza judeţului Teleorman, SC Polaris M. Holding s-a ţinut de cuvânt şi începând cu 1 aprilie 2017 a sistat colectarea gunoiului de la persoanele fizice, agenţii economici şi instituţiile publice care înregistrează datorii mai vechi de o lună şi jumătate. În numai câteva zile, în spaţiile special amenajate pentru depunerea gunoiului din mai multe cartiere ale oraşelor şi municipiilor teleormănene s-au adunat mormane de gunoi.

Autorităţile locale caută soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii. Reprezentanţii operatorului de salubritate par de neînduplecat şi spun că serviciul rămâne sistat până la achitarea datoriilor. Mai mult decât atât, potrivit reprezentanţilor firmei, cei care nu îşi achită restanţele vor suporta consecinţele şi vor răspunde în faţa executorilor judecătoreşti.

“Dacă în ultimii ani am suportat şi am încercat să remediem recuperarea datoriilor, am ajuns în această situaţie în care nu mai rezistăm. Dacă recuperam banii puteam face investiţii în servicii de salubrizare în acest judeţ. Vorbim de un judeţ, nu discutăm despre un oraş. Oamenii nu au fost obişnuiţi să achite acest serviciu. Au crezut că nu se întâmplă nimic.Vine maşina, ridică gunoiul. Nu! Am ajuns în această situaţie în care efectiv să nu mai putem ridica deşeurile”, a declarat directorul comercial al firmei de salubrizare, Luis Popa.

În egală măsură, decizia luată de firma de salubrizare îi afectează şi pe cetăţenii de bună-credinţă, care sunt cu plăţile la zi.

“Îmi pare rău. Sunt şi oameni corecţi, iar aceşti oameni trebuie să suporte consecinţele luate”, a mai pus Popa. Acesta a mai precizat că, unele restanţe datează din anul 2014, iar suma totală a datoriilor pe care cetăţenii judeţului le au către firma de salubritate se ridică la aproximativ 80 de miliarde de lei.

Abonaţii serviciului de salubrizare şi asociaţiile de proprietari care nu şi-au achitat facturile la timp au fost înştiinţate, printr-un preaviz, cu cinci zile înainte de întreruperea serviciului de salubrizare, având astfel o ultima posibilitate de a-şi achita sumele restante înaintea întreruperii serviciului.