Niţulescu a găsit soluţia ca PNL să câştige Primăria Capitalei: “Luaţi-mă la Bucureşti, dacă vreţi să aveţi un reprezentant puternic al Teleormanului, care să se bată cu Dragnea”

Nu i-a fost validată candidatura la funcţia de preşedinte al PNL Teleorman, motivul invocat fiind faptul că nu se află în baza de date a partidului. Cu toate acestea, fostul lider al democrat-liberalilor din judeţ, Teodor Niţulescu a participat la şedinţa Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL, de la Viişoara, unde a ţinut să facă o trecere în revistă a rezultatelor obţinute din poziţia de preşedinte al PDL Teleorman şi să lămurească lucrurile în ceea ce priveşte situaţia sa politică.

“Trebuia cuiva Niţulescu în postura de preşedinte de partid la alegerile din 2016, când, în 2012, în lupta cu USL, la Consiliul judeţean a luat 50.000 de voturi pe numele lui, şi nu pe sigla de partid? Trebuia Niţulescu să conducă 28 de primari pe care i-ar fi multiplicat cel puţin cu doi? Nu trebuia. Trebuia o cale liberă pentru Dragnea la Teleorman. (…) E judeţ roşu Teleorman? Păi, ia să vedem de ce e judeţ roşu Teleorman. Teleorman este judeţ roşu pentru că Niţulescu în fruntea PDL-ului, în 2012, a luat 23 de primari, la parţialele din 2014 am mai adăugat unul, că au fost alegeri în două comune şi am ajuns la 24. Marin Almăjanu avea şi el vreo 24 sau 25, pe listele USL-ului, e adevărat, dar erau liberali. Ia faceţi o socoteală! Păi 24 şi cu 25 fac vreo 49, nu? Păi ăsta e judeţ roşu, stimaţi colegi? Nu e judeţ roşu… Este judeţ de dreapta. Dar greşelile de la Centru îl fac să fie judeţ roşu. Am acceptat cu nonşalanţă Ordonanţa 55, când au fugit în masă primarii către PSD, la propuneri deşănţate de finanţări ale proiectelor din localităţile pe care le păstoresc. Da, am acceptat-o! Să le fie ruşine pentru că în alegerile din 2016 am intrat şchiopi de 500 de primari. Asta este realitatea, stimaţi colegi de la Bucureşti. În loc ca, după victoria lui Klaus Iohannis, să punem guvernul nostru, să sprijinim cu adevărat primarii, am tăcut, am pus guvernul Cioloş şi am sprijinit primarii PSD. Asta este realitatea! Veniţi acum şi le spuneţi primarilor că o să-i sprijinim? Nu o să-i sprijnim, pentru că nu i-am sprijinit niciodată. Dacă au reuşit în 2016 să-şi păstreze mandatele este pentru că au fost favorizaţi de un singur tur de scrutin. Dacă ar fi fost două, cu toată valoarea lor, am fi avut probleme multe. Astea sunt realităţile acestui partid. Astea sunt greşelile care ne duc la fund. De asta electoratul nu ne vede niciodată cu ochi buni. N-are nimeni nevoie de Niţulescu, care cunoaşte foarte bine PSD-ul”, a spus Teodor Niţulescu.

Întrerupt de Cristian Buşoi, secretarul general al PNL, care a şi prezidat prima parte a şedinţei liberalilor din judeţ, Teodor Niţulescu i-a spus acestuia că, dacă tot nu l-a lăsat să candideze, ar putea măcar să-l lase să vorbească. Fostul lider PDL Teleorman a profitat de ocazie şi le-a dat liberalilor de la Centru şi reţeta pentru a câştiga Primăria Capitalei: dacă tot a rămas fără funcţie în organizaţia din judeţ, ar putea să-l ia la Bucureşti să candideze.

“Lăsaţi-mă să vă promit ceva, că tot nu mi-aţi dat voie să candidez. Pentru că, să ştiţi de la mine, dumneavoastră la Bucureşti n-aţi candidat, eu am câştigat de două ori o primărie reşedinţă de judeţ. Pot să vă dau lecţii când vreţi dumneavoastră. Eu, dacă mă năşteam la Bucureşti, nu era madam Firea (n.r. – Gabriela Firea) primar, eram eu să ştiţi. Aşa că gândiţi-vă bine, luaţi-mă la Bucureşti, dacă vreţi să aveţi într-adevăr un reprezentant puternic al Teleormanului, care să se bată cu Dragnea. Că restul nu aveţi curaj niciunul, fraţilor!”, i-a spus Teodor Niţulescu secretarului general al PNL, Cristian Buşoi. (Violeta Mocanu)