Nici o localitate din Teleorman nu mai este fara energie electrica

In cursul zilei de sambata, 7 ianuarie, pompierii militari au sprijinit echipele operatorului de distributie a energiei electrice, actionand cu autosenilata in zonele greu accesibile.

De aceasta data, precizeaza purtatorul de cuvant al ISU Teleorman, Gelu Dragomir, la fata locului s-au deplasat pompierii militari veniti in sprijin de la ISU Timis, cu autosenilata lor, in toate localitatile fiind reluata alimentarea cu energie electrica.