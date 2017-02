Mara Calista – “Organizația nu poate fi condusă vinerea, sâmbăta și duminica, când se termină programul de la Parlament, indiferent cât de mult te-ai chinui”

A deschis lista de candidaturi pentru Camera Deputaților a liberalilor teleormăneni la alegerile parlamentare din decembrie și a obținut singurul mandat de deputat care a revenit PNL. Despre ce proiecte are pentru județul Teleorman din calitatea de parlamentar, dar și ce planuri are pentru organizația din județ a liberalilor, am încercat să aflăm de la Mara Calista.

– Aveți ceva experiență în politică, însă acum sunteți la primul mandat de parlamentar. Cum au fost primele luni ca deputat și, mai ales, ca deputat în opoziție?

– Spre deosebire de alți colegi, aflați și ei la primul mandat, pe mine m-a ajutat foarte mult experiența anterioară, eram familiarizată cu ce înseamnă o propunere legislativă, o interpelare, o întrebare, ce înseamnă o moțiune, cum arată sala de plen, unde sunt comisiile situate în Parlament, ce face fiecare comisie… Însă una este să lucrezi administrativ aceste lucruri, și alta este să te afli în calitatea în care și creionezi niște proiecte de legi, după ce te-au votat cel puțin 27.000 de teleormăneni și ți-au dat responsabilitatea de a duce problemele județului în Parlament. Este un lucru nou și pentru mine, în ideea în care trebuie să concretizez toate acele idei de proiecte pe care le-am prezentat în campanie în ceea ce înseamnă proiecte și inițiative legislative, lucru pe care deja l-am început. În ceea ce privește calitatea de deputat de opoziție, lucrurile sunt dificile, dar nu imposibile. Nu înseamnă că știind posibilitatea netrecerii unui proiect de lege nu o să mă agit pe cât posibil să încerc să-l fac și să conving actuala majoritate că este ceva bun. În fond, discutăm de inițiative care sunt aplicabile tuturor cetățenilor, indiferent cu ce partid au votat și eu sper că actuala majoritate să aibă maturitatea de a trece câteodată peste niște pași ai coloraturii politice.

– Ce probleme ați identificat în județ și ce credeți că puteți face pentru rezolvarea lor?

– Față de alte județe, în Teleorman ne confruntăm cu două mari probleme: scăderea economiei și rata șomajului foarte mare. În acest sens, pentru tinerii din județ, am conturat proiectul pe care l-am prezentat încă din campanie, respectiv acordarea unei burse, dar nu acea bursă socială de acum, ci un sistem de burse mult mai bine gândit, la universități care să aibă și campusuri dezvoltate, iar în Parlament să se vină cu o inițiativă legislativă care să ajute acești tineri să ajungă în marile centre universitare, să le permită să studieze, să le asigure un loc de muncă în format chiar part-time, dar și cămine pentru a avea asigurată cazarea. Strict corelat cu această idee trebuie gândit și un parteneriat, pentru că noi ca inițiatori nu putem obliga mediul privat la ceva. Trebuie gândit un parteneriat care să-l stimuleze pe patronul unei firme să angajeze studenți pe perioada studiilor. Să reușim cu mediul privat și, evident, cu Ministrul Finanțelor, creionarea unui proiect de lege în care dacă studentul ajunge să lucreze o perioadă part-time sau chiar full-time, plata pe care angajatorii o au către stat, să fie jumătate din cât ar trebui să fie în mod normal pe perioada în care studentul este la facultate.

În ceea ce privește rata șomajului, una foarte ridicată în județ, există în momentul de față mai multe proiecte gândite de Ministerul Muncii, în sensul acelei mobilități la locul de muncă. Însă aceasta este o soluție pe termen scurt sau pe termen scurt-mediu. Dacă stăm să ne gândim pe termen mediu-lung, avem o problemă în sensul în care în acest județ investitorii sunt cvasi-inexistenți. Or, în condițiile în care nu există un investitor care să ajute mediul public, că în Teleorman foarte multe persoane sunt angajate în instituțiile de stat, lucrurile sunt cam dificile. Din păcate, sunt foarte puține firme care oferă locuri de muncă și tocmai de aceea ar trebui să existe, fără a fi interpretat ca un trafic de influență, discuții chiar și cu parlamentarii, chiar și cu reprezentanții instituțiilor publice din orașele mari, să existe discuții cu investitorii. Să li se arate că există spații unde își pot construi firmele, există forță de muncă și să se încerce o metodă de stimulare a investitorilor să vină în Teleorman și nu în Olt sau Giurgiu, de exemplu.

– În contextul în care veniți de la Centru și nu ați fost familiarizată cu organizația din Teleorman, cum descrieți relația cu liberalii din județ?

– La început trebuie să recunosc că am venit un pic timidă în acest județ, deși știam foarte multe despre Teleorman și mă mai întâlnisem cu o parte dintre colegii din PNL Teleorman. Din partea lor, n-aș putea spune că a fost o reacție de respingere, însă a fost una ușor timidă. Iar eu înțeleg acest lucru, e normal ca atâta timp cât nu cunoști un om să nu poți să ai o relație de prietenie cu el sau una de colaborare. Eu cred că în campania electorală colegii din PNL Teleorman au reușit să cunoască omul din spatele omului politic Mara Calista. E clar că avem mult de lucru pe mai departe, acum începe greul, că am început să ne cunoaștem, iar oamenii care m-au ales, dar și colegii din partid, vin către mine cu diverse idei, cu diferite probleme cu care se confruntă. Eu sunt sigură că relațiile vor evolua și mai frumos, iar chiar dacă alegerile care urmează o să ne poziționeze într-o relație de competitivitate, ceea ce este normal într-un partid ca PNL, vor reuși să ne solidifice poate mai mult decât s-a întâmplat până acum.

Sunem în momentul în care partidul își revine după impactul pe care l-a avut după pierderea alegerilor și în care fiecare dintre noi are maturitatea necesară să înțeleagă că partidul este important și că atâta timp cât intriorul partidului lucrurile nu reușesc să se alinieze, nu o să reușim nici să transmitem alegătorilor un mesaj cursiv și să fim acei liberali cu coloană, așa cum ne știe lumea.

– Veți candida pentru funcția de președinte al PNL Teleorman?

– Nu, nu candidez. Nu vreau să preiau președinția organizației din județ, iar asta nu din cauza faptului că nu m-ar interesa, nu vreau să se înțeleagă greșit, dar cred că este foarte dificil să reușești să combini ativitatea de parlamentar cu cea de conducere a unei filiale, mai ales într-un județ în care, dacă nu ești aici zi de zi, este foarte greu să vezi ce se întâmplă, să-ți dai seama cum poți răspunde nevoilor, să-ți faci toate întâlnirile pe care oamenii inevitabil ți le solicită. Activitatea de la Parlament este de luni până joi, iar organizația nu cred că poate fi condusă vinerea, sâmbăta și duminica, când se termină programul de la Parlament, indiferent cât de mult te-ai chinui în aceste trei zile să fii alături de alegătorii tăi. Este părerea mea strict personală, eu nu cred că aș reuși să fac față și tuturor proiectelor care există la nivel de Parlament, și să reușesc să-mi îndrept și întreaga atenție care trebuie acordată organizației din județ. Și, pentru că nu pot răspunde într-un mod mulțumitor tuturor acestor oameni, prefer să nu intru într-o luptă pe care nu o pot duce la final. Nu mi s-ar părea corect față de toți membrii de partid care au niște așteptări de la președintele de filială și cred că sunt colegi care pot face acest lucru mai bine decât l-aș face eu.

– Pentru o altă funcție de conducere veți candida?

– Evident că voi depune o candidatură pentru oganizația din județ, urmează să decid și pentru care anume, trebuie să vedem foarte clar și cum o să arate calendarul alegerilor, și cum o să arate formatul birourilor județene. Și, până nu știm aceste lucruri care se stabilesc la nivel central, mi se pare prematur să fac o declarație, însă da, pentru o funcție voi candida cu certitudine.

– Pe care dintre candidații înscriși în cursă până acum îl susțineți?

– Consider că este prematur să răspund la această întrebare, cât timp, oficial, aceste candidaturi nici nu există. În momentul în care se va deschide înscrierea în competiție există posibilitatea să mai fie și alți colegi care să se înscrie, pe lângă Eugn Pîrvulescu, Adrian Savu și Claudiu Crăcea, care au anunțat deja că vor candida. Aș prefera ca, până la momentul în care avem lista finală de candidați, să nu-mi exprim vreo opțiune într-un sens sau altul, mai ales că trebuie să vedem ce și-a propus fiecare pentru partid, ce planuri are, cu ce echipă va veni…

– Județul Teleorman a avut, la fiecare patru ani, un deputat sau un senator care a venit de la Centru și care, odată cu mandatul în buzunar, a uitat de teleormăneni. Peste patru ani vor spune același lucru teleormănenii și despre Mara Calista?

– Cu siguranţă nu, pentru că este o promisiune pe care am făcut-o încă din campanie. Ce vreau eu să se înțeleagă este că nu am venit în Teleorman doar pentru a obține un mandat de parlamentar și după aceea să mă mai gândesc să mai vin peste trei ani și jumătate, să mă mai vadă lumea un pic la față, pentru că mi-ar fi mie rușine față de partid, care m-a susținut, și față de toți cei care m-au votat. Încă de când am câștigat mandatul de deputat am venit frecvent în județ, în special în zona în care voi și avea biroul de parlamentar, la Roșiorii de Vede. Eu pot să spun cu certitudine că, în funcție de programul de la Cameră, în fiecare săptămână voi fi aici. Îmi voi ține audiențele la biroul de parlamentar și, de asemenea, aș vrea să încep să stau de vorbă cu oamenii, să merg din comună în comună, din zonă în zonă, să mă vadă, să vadă că sunt lângă ei. Vin, totodată, la toate întâlnirile filialei, deci absentă nu o să fiu decât atunci când o să am un motiv întemeiat.

– Un mesaj pentru teleormăneni?

– În primul rând, le mulțumesc pentru susținerea acordată, mă responsabilizează enorm votul de încredre acordat la algerile din decembrie. Sper că în cel mult două săptămâni să pot să fac calendarul de întâlniri cu oamenii din comune, să stăm de vorbă și poate astfel voi descoperi și alte probleme față de cele pe care le știu deja și pe care aș putea într-un fel sau altul să le rezolv. Le garantez telormănenilor că în fiecare zi de joi și vineri mă vor găsi la cabinetul de la Roșiorii de Vede, n-am să dispar din acest județ, vă asigur că nu se va pune problema ca eu, Mara Calista, să dau motive cuiva să spună că nu mi-am mai adus aminte de alegători. (Violeta Mocanu)