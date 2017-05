Mai mult dorinţe decât criterii la baza numirii lui Cristian Ioana

Numirea recentă în funcţia de protoiereu al Protopopiatului Alexandria a lui Cristian Ioana a stârnit o serie de reacţii, atât în rândul enoriaşilor, cât, mai ales, în rândul preoţilor, lucru care a determinat ca multe din aceste nemulţumiri să devină publice. Astfel, am încercat să ajungem la o concluzie, şi anume să înţelegem care au fost motivele care au stat la baza acestei numiri, cel puţin controversate. Cea mai des întâlnită opinie este aceea că provine din aceeaşi zonă geografică – Prahova – ca şi secretarul eparhial, Vasile Neacşu, de a cărui susţinere s-a bucurat din plin. Nu vrem să ne gândim că activităţile lumeşti, “vocea şi talentul” l-au propulsat la conducerea bisericilor din zona Alexandriei pe acest popă care nici măcar nu a avut parohie în zona pe care acum o păstoreşte, ci în zona Turnu Măgurele, unde, într-adevăr se bucură de o mare notorietate, dar, din păcate, ca afacerist. Concret, afacerile lui constau într-o firmă de pompe funebre şi implicarea în vânzarea de automobile. După cum singur recunoaşte în interviul pe care ni l-a acordat, Cristian Ioana are o pasiune atât de mare pentru maşini, încât nici nu mai cunoaşte numărul celor pe care le are în posesie, ceea ce l-ar face invidios până şi pe Ţiriac, care, deşi are o adevărată avere în automobile noi şi de epocă, poate vorbi zile întregi despre fiecare în parte.

Curios este dacă fostul şofer, căci asta i-a fost “funcţia”, ca şi al său coleg, secretarul eparhial, înregistrează veniturile provenite din vânzarea de automobile, pentru că, în caz contrar, acest fapt s-ar traduce în evaziune fiscală.

Ar mai fi multe de spus şi mult mai grave, dar fiind vorba de chestiuni intime şi personale, deocamdată, ne vom opri şi doar vom pune întrebarea, cu iz amar, oare nu era o altă persoană care să satisfacă atât regulile şi canoanele bisericeşti, cât şi dorinţele Prea Fericitului Galaction pentru a fi numită în această funcţie? (Dan S.)