Ludovic Orban se întâlneşte cu liberalii din judeţ pe 29 martie

Unul dintre candidaţii declaraţi ai liberalilor la funcţia de preşedinte al PNL, Ludovic Orban se află de ceva timp într-un turneu prin filialele judeţene ale partidului pentru a lua pulsul şi pentru a expune proiectul său politic.

Miercuri, 29 martie, Ludovic Orban este aşteptat la Alexandria, pentru a se întâlni cu liderii judeţeni ai liberalilor, cu primari PNL, dar şi pentru a discuta cu membrii comisiei formate la nivelul PNL Teleorman pentru a organiza alegerile interne din partid.

Vizita liberalului Ludovic Orban în organizaţia PNL Teleorman a fost confirmată şi de preşedintele organizaţiei liberale din judeţ Eugen Pîrvulescu.

“Este adevărat, pe 29 martie este programată vizita colegului meu Ludovic Orban în organizaţia PNL Teleorman”, a precizat preşedintele interimat al liberalilor din judeţ.

Ludovic Orban s-a aflat însă în judeţ, la Bujoreni, şi în seara zilei de miercuri, 1 martie, la o discuţie informală cu o parte a primarilor PNL, precum şi cu Adrian Savu, unul dintre aspiranţii şefiei PNL Teleorman. La întâlnirea de la Bujoreni au participat, se pare, şi Cristi Barbu, prim-vicepreşedinte PNL Teleorman, precum şi Mara Calista, deputat PNL de Teleorman, însă niciunul dintre aceştia nu a dorit să abordeze subiectul.

Unul dintre susţinătorii lliberalului Ludovic Orban, prim-vicepreşedintele PNL Teleorman Cristi Barbu a declarat că însă că este convins de şansele reuşită ale acestuia în cursa pentru preşedinţia partidului.

“Aşa cum am mai declarat, îl susţin fără discuţii pe Ludovic Orban în cursa pentru preşedinţia partidului. Am convingerea că este singurul lider care poate moderniza Partidul Naţional Liberal şi care îi respectă pe liberali, indiferent de statutul în partid. Am fost la majoritatea întâlnirilor pe care le-a avut în organizaţiile PNL din ţară, sunt la curent cu tot ce înseamnă proiectul său politic şi consider că este, de departe, varianta cea mai potrivită pentru a prelua conducerea partidului după Convenţia Naţională de pe 17 iunie”, a declarat Cristi Barbu, prim-vicepreşedinte PNL Teleorman. (Violeta Mocanu)