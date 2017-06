Ludovic Orban a fost ales președinte al PNL cu 78% din voturi

Aproape 5.000 de delegați ai PNL s-au reunit sâmbătă, 17 iunie, la Romexpo, pentru a-și alege președintele, funcție pentru care au candidat Ludovic Orban și Cristian Bușoi.

Cu 3.518 voturi din cele 4.498 exprimate a fost ales președinte al PNL Ludovic Orban, în timp ce pentru Cristian Bușoi au votat numai 952 dintre delegații prezenți la Congres.

“PNL are, de acum, o conducere legitimă, un președinte ales! Eu am crezut tot timpul în Ludovic Orban, am avut și am convingerea că este singurul lider care poate să reformeze PNL şi care poate să redea partidului credibilitatea şi identitatea. Am mers cu Ludovic Orban la întâlnirile pe care le-a avut cu organizaţiile PNL din țară şi pot spune, cu certitudine, că se bucură de o mare popularitate în rândul liberalilor, lucru demonstrat și astăzi, când a fost ales președinte al PNL cu o majoritate covârșitoare de voturi”, a declarat Cristi Barbu, după alegerea noului președinte al PNL.

Alegerile interne din PNL vor continua duminică, 18 iunie, când, în cadrul Consiliului Naţional, va fi votată componența Biroului Executiv al PNL. Forul de conducere va fi format din patru prim-vicepreşedinţi, 16 vicepreşedinţi şi 16 membri.

108 membri ai PNL şi-au depus candidaturile pentru aceste funcţii, 8 liberali candidând pentru cele 4 funcţii de prim-vicepreşedinte, 51 pentru cele 16 funcţii de vicepreşedinte şi 49 pentru celelalte 16 funcţii de membri simpli.

Din organizaţia din judeţ a liberalilor, preşedintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu, dar şi deputatul PNL Mara Calista şi-au depus candidaturile pentru Biroul Executiv al PNL, pentru cele 16 funcţii de membri simpli. (Violeta Mocanu)