Liberalii au amânat alegerile în PNL Ţigăneşti. Una dintre candidaturi a fost contestată

Potrivit calendarului oficial afişat la sediul organizaţiei judeţene a PNL, în organizaţia locală de la Ţigăneşti, alegerile interne ar fi trebuit să se desfăşoare marţi, 4 aprilie. Scrutinul intern a fost amânat însă, pentru o dată ulterioară, necunoscută deocamdată, motivul care a stat la baza unei astfel de decizii fiind un pui de scandal provocat de una dintre candidaturi, precum şi de condiţia impusă de conducerea PNL, respectiv aceea a achitării cotizaţiei la zi pentru a putea participa la alegerile interne.

Despre ce s-a întâmplat în organizaţia de la Ţigăneşti a PNL ne-a vorbit Nicolae Izină, liberal vechi al organizaţiei locale. Astfel, susţine acesta, conducerea de la nivel de judeţ a partidului îi contestă calitatea de membru PNL şi nu i-a permis să-şi achite cotizaţia, lucru ce i-ar fi asigurat dreptul la vot în scrutinul intern. Ajuns la sediul organizaţiei judeţene a PNL Teleorman, a precizat Nicolae Izină, accesul nu i-a fost permis, iar Eugen Pîrvulescu, Emilian Vrăjitoarea şi alţi lideri judeţeni ai partidului s-au încuiat în interior. Ulterior, mai susţine acesta, a putut să discute cu preşedintele interimar al PNL Teleorman, care i-a spus, printre altele, că nu mai este membru PNL, fiind exclus din partid după ce, la alegerile locale, a susţinut candidatul ALDE la Primăria Ţigăneşti.

“Acum se foloseşte de găselniţa asta cu achitarea cotizaţiei la zi. Păi, vă spun eu că în tot judeţul, în toate organizaţiile locale, cotizaţiile nu sunt achitate la zi. Dar el ( n.r. Eugen Pîrvulescu) vrea să ne bage pumnul în gură cu asta. Nu e nimic, noi ne plătim cotizaţia şi vrem să ne alegem preşedintele. Numai că ne trezim acum că nu mai suntem membri PNL, după cum spune Eugen Pîrvulescu, pentru că am susţinut candidatul ALDE la locale. E adevărat, noi am susţinut candidatul ALDE la alegerile din iunie, dar am făcut-o pentru că Eugen Pîrvulescu ne-a impus un candidat pentru Primăria Tigăneşti şi nu a respectat decizia organizaţiei şi candidatul organizaţiei. Aşa că noi nu ne-am supus şi am susţinut candidatul ALDE”, a declarat Nicolae Izină

Pe de altă parte, preşedintele interimar al PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu ne-a declarat că în organizaţia locală de la Ţigăneşti lucrurile sunt simple, în sensul că una dintre candidaturi, respectiv cea a profesorului Marcel Gherghiceanu, a fost contestată la comisia de organizare a alegerilor, motivul invocat în contestaţie fiind faptul că acesta a fost reprezentantul oficial al ALDE în secţia de votare la alegerile locale. Miercuri, 5 aprilie, comsia va discuta contestaţia şi va lua o decizie în acest sens”, a mai precizat Eugen Pîrvulescu referitor la subiect. Totodată, a mai declarat liderul PNL, comisia va decide şi data la care vor fi reprogramate alegerile în organizaţia locală de la Ţigăneşti. (Violeta Mocanu)