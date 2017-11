La IPJ Teleorman, au început înscrierile candidaţilor care vor să devină poliţişti

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a demarat activităţile pentru admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca, din luna ianuarie a anului 2018, iar până miercuri, 1 noiembrie, au fost depuse deja 65 de dosare de candidat, a declarat comisarul şef de poliţie Adrian Ilicea, joi, 2 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă.

“Noi primim cererile de înscriere până la data de 5 decembrie, iar candidaţii pot aduce, apoi, dosarul în volum complet până la data de 15 decembrie. Dosarul de recrutare conţine o cerere tip de înscriere, C.V., documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, o declaraţie de confirmare a recunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, copii ale actelor de identitate, carnet de muncă, livret militar dacă este cazul, copii ale documentelor de stare civilă pentru candidat, soţ/soţie, copii, autobiografia candidatului, tabel nominal cu rudele candidatului, un certificat de cazier judiciar, o fişă medicală tip de încadrare în MAI, o caracterizare pe care o obţine de la ultima instituţie de învăţământ absolvită sau de la ultimul loc de muncă, 3 fotografii color 3/4 cm, două fotografii color 9/12 cm şi toate aceste documnete puse într-un dosar plic. La nivelul IGPR a fost stabilit şi calendarul activităţilor în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ după ce se depun dosarele în volum complet la noi. Astfel, după data de 15 decembrie, candidaţii se vor prezenta la Câmpina, respectiv la Cluj Napoca, în funcţie de opţiune, în zilele de 13 şi 14 ianuarie pentru înscriere. Vor participa, mai apoi, la probele eliminiatorii, respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, iar acestea se desfăşoară între 15 şi 19 ianuarie, urmând ca proba de verificare a cunoştinţelor care constă într-un test grilă la limba română şi o limbă străină va avea loc pe 20 ianuarie 2018”, a precizat comisarul şef de poliţie Adrian Ilicea.

De asemenea, şeful serviciului de resurse umane din cadrul IPJ Teleorman a menţionat că, în activitatea de selecţie a candidaţilor pentru admiterea din ianuarie 2018, angajaţii IPJ au primit unele întrebări, cele mai des întâlnite fiind legate de fişa medicală sau testarea psihologică.

“În ceea ce ne priveşte pe noi, desfăşurăm activităţi de primire a dosarelor în zilele de marţi, miercuri şi joi, între orele 9.00 şi 12.00, în acest program colegii mei primesc candidaţii, îi consiliază în ceea ce priveşte conţinutul dosarului, le dau informaţiile necesare şi primesc dosarele în volum concret. Din ceea ce am întâlnit până acum, sunt câteva lucruri despre care candidaţii întreabă. Astfel, în ceea ce priveşte fişa medicală, precizez că aceasta se deschide, obligatoriu, la Centrul Medical Judeţean Teleorman al MAI, toate analizele se efectuează în funcţie de opţiunile candidatului, nu se impune nicio restricţie, iar după efectuarea analizelor fişa se închide, obligatoriu, tot la Centrul Medical Judeţean Teleorman al MAI. Mai suntem întrebaţi şi despre evaluarea psihologică, iar aici ţin să fac precizarea că se va susţine la IPJ Teleorman, cu specialişti de la Centrul de Psihosociologie din cadrul MAI, iar data se va stabili numai după ce vom avea numărul complet de candidaţi, aşadar după terminarea înscrierilor”, a mai spus comisarul şef de poliţie Adrian Ilicea.

169 de agenţi şi ofiţeri de poliţie s-au pensionat, în ultimii doi ani, la nivelul judeţului

Despre deficitul de personal cu care se confruntă şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a vorbit, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Tudorel Pieleanu, adjunctul IPJ Teleorman. Astfel, potrivit sursei citate, în ultimii doi ani s-au încadrat, din sursă externă, 101 poliţişti, în timp ce alţi 10 poliţişti au venit din instituţiile de învăţământ ale MAI. Pe de altă parte, a precizat adjunctul IPJ Teleorman, 169 de angajaţi s-au pensionat, în perioada menţionată.

“Şi la nivelul IPJ Teleorman deficitul de personal este unul destul de ridicat, astfel că avem un deficit de personal de 20,25% la acest moment în ceea ce priveşte poliţiştii. Pentru acoperirea deficitului de personal existent în ultima perioadă au fost organizate concursuri de încadrare directă astfel că în anul 2016 au fost încadraţi direct, din sursă externă, 57 de poliţişti, iar în anul 2017, 44 de poliţişti. De asemenea, la aceştia s-au adăugat şi cei proveniţi din şcolile de poliţie, respectiv 8 lucrători de poliţie în anul 2017 şi 11 în anul 2017. Trebuie să ţinem însă cont şi de faptul că au fost pierderi înregistrate la nivelul IPJ Teleorman, prin pensionări, astfel că în anul 2016 am înregistrat 99 de pensionări, iar în 2017 alţi 77, aşadar cumulat în cei doi ani am avut o scădere a personalului cu 169 de agenţi şi ofiţeri de poliţie. (…) Prin măsurile adoptate la nivelul MAI, respectiv prin diminuarea perioadei de şcolarizare şi prin organizarea unor sesiuni de examene intermediară, cum e cea din ianuarie 2018, ne-am propus să reuşim să acoperim şi noi, într-o anumită măsură, deficitul de personal”, a declarat adjunctul IPJ Teleorman, Tudorel Pieleanu.

Tinerii sunt atraşi de stabilitatea meseriei, dar şi de salariul atractiv

Despre ce înseamnă meseria de poliţist şi, mai ales, de ce poate fi o alegere potrivită pentru orice tânăr absolvent de liceu a vorbit Alina Stoica, absolventă a Şcolii de Poliţie de la Câmpina, promoţia 2016.

“Am devenit poliţist, fiind repartizată la Postul de Poliţie Bragadiru, din cadrul Secţiei 13 Poliţie Rurală Smârdioasa. Am fost întrebată de multe ori de ce am ales această meserie. Şi am ales să răspund simplu: pentru mine, realizarea acestui obiectiv este un vis împlinit, este meseria pe care mi-am dorit-o de mic copil. Mai întâi, pentru că m-a atras această uniformă şi, mai apoi, din dorinţa de a ajuta oameni şi de a face dreptate. Părinţii mei au fost reticenţi în ceea ce priveşte această meserie, prietenii m-au ironizat la început pentru că nu li se părea o meserie potrivită pentru o femeie, dar eu consider că trebuie să ne urmăm visul. Recunosc faptul că m-a atras şi stabilitatea meseriei, salariul atractiv compensând sacrificiile şi riscul asumat. Nu este o meserie oarecare şi nu o poate face oricine, trebuie să-ţi placă cu adevărat ceea ce faci, să pui pe primul plan nevoile celorlalţi în detrimentul celor personale, trebuie să dai dovadă de corectitudine, profesionalism, calmitate şi, mai ales, curaj. Îi sfătuiesc pe toţi cei care îşi doresc să urmeze această meserie să se pregătească intens pentru examenul ce va urma şi le urez mult succes!”, a declarat agentul de poliţie Alina Stoica.

1.300 de locuri sunt scoase la concurs pentru cele două şcoli de agenţi de poliţie, în sesiunea ianuarie 2018

Cele două şcoli de agenţi de poliţie din cadrul MAI scot la concrus, în sesiunea ianuarie 2018, 1.300 de locuri, respectiv 1.000 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “VASILE LASCĂR” Câmpina şi alte 300 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” Cluj-Napoca. Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi, iar pentru a participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii legale şi criterii specifice, astfel: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. De asemenea, în ceea ce priveşte criteriile specifice, candidaţii trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; Totodată, candidații care au fost declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic. (Violeta Mocanu)