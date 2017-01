Întâlnire Dragnea-Trump, la Washington

Ioan DUMITRESCU

Preşedintele Partidului Social Democrat, teleormăneanul Liviu Nicolae Dragnea, a mers la Washington cu ocazia instalării noului preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la Casa Albă. Preşedintele Dragnea a fost însoţit de primul-ministru Sorin Grindeanu, în timp ce preşedintele României, Klaus Werner Iohannis a stat acasă.

După întrevederea cu preşedintele Donald Trump, preşedintele Liviu Dragnea a declarat: “Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de preşedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis preşedintelui dorinţa noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România şi SUA la alt nivel. Preşedintele Donald Trump mi-a răspuns: We will make it happen! România is important for us! A fost un dialog cald şi deschis”.