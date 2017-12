Hour of Code la Școala Gimnaziala nr. 5 Alexandria

Săptămâna trecută, elevii din Teleorman au desfăşurat activităţi de programare în cadrul proiectului Hour of Code. Este vorba despre un proiect international prin care oricine, oriunde, timp de o oră poate învăța bazele programării, gratuit, prin parcurgerea unor tutoriale online cu teme animate. De acest proiect sunt vizați, în mod special, elevii.

O astfel de oră a avut loc și la clasele II A și a III -a A ale Școlii Gimnaziale nr. 5 Alexandria, sub îndrumarea învățătoarelor Corina Voicu Popescu și Mihaela Ciofalcă, cu participarea directorului unitatății de învațământ, Bogdan Doncea. Hour of Code are loc în fiecare an în timpul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor.

Hour of Code este o introducere, de o oră, în programare, proiectată să deslușească limbajul de programare şi să arate că oricine poate învăţa elementele lui de bază. Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învăța tehnologia computerelor. Ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității.