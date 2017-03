Grav accident de circulatie pe DJ 703 Mavrodin- Buzescu / O femeie a decedat, iar un barbat este in stare foarte grava

In seara zilei de 24 martie, pe Drumul Judetean 703 in dreptul comunei Buzescu a avut loc un grav accident de circulatie. O autoutilitara s-a ciocnit de un autoturism si in urma impactului o persoana a decedat, iar alta a fost transportata in stare foarte grava la UPU Alexandria.

Potrivit IPJ Teleorman, evenimentul s-a produs din cauza nerespectarii indicatorului “STOP”. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Teleorman, Gelu Dragomir, la fata locului s-au deplasat echipele de interventie ale Detasamentului ISU Alexandria, echipaje SAJ si politistii teleormaneni. La sosirea echipajelor de interventie doua persoane erau incarcerate. Cele doua victime erau un barbat, in stare foarte grava si o femeie careia dupa mai multe minute de exercitare a manevrelor de resuscitare i s-a declarat decesul.

Cele doua victime sunt cadre ale Ministerului Afacerilor Interne si veneau de la cursuri de la Slatina. (C.P.)