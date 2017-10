A fost inaugurat punctul de lucru al pompierilor militari teleormăneni de la Drăgăneşti-Vlaşca

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A. D. Ghica” al judeţului Teleorman are, începând de vineri, 6 octombrie, un nou punct de lucru la Drăgăneşti-Vlaşca, ce va deservi 11 localităţi din Teleorman şi Giurgiu, respectiv Drăgăneşti-Vlaşca, Comoara, Văceni, Bujoreni, Prunaru, Dârvaşi, Botoroaga, Tîrnava, Călugăru, Tunari şi Valea Cireşului, cu aproape 12.000 de locuitori şi o suprafaţă de aproximativ 25.000 de ha.

La operaţionalizarea punctului de lucru al pompierilor militari teleormăneni au luat parte col. Cristian Radu, prim-adjunct al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, col. Emil Apostol, inspectorul-şef al ISU Giurgiu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Dănuţ Cristescu, subprefectul judeţului, Nelu Ionel Oprea, şefi ai instituţiilor deconcentrate, parlamentari de Teleorman -senatorul PNL Eugen Pîrvulescu şi deputatul PNL Mara Calista, precum şi deputatul PSD Violeta Răduţ, dar şi primari liberali care conduc localităţile deservite.

“Poate nu toată lumea ştie de ce am ales ziua de astăzi, 6 octombrie, pentru a operaţionaliza acest punct de lucru. Vă spun că nu este întâmplător, este exact un an de când am preluat comanda acestui inspectorat judeţean. Anul trecut, pe 6 octombrie, am fost împuternicit ca şi inspector-şef. Şi am venit cu o serie de idei pe care le-am preluat din judeţul vecin pentru a le pune în practică aici. Astăzi este o încununare a muncii pe care am dus-o timp de un an de zile, împreună cu autorităţile locale, împreună cu domnul primar (n.r. Ciprian Ciuperceanu) căruia îi mulţumesc din suflet pentru ceea ce a făcut aici, domnului preşedinte al Consiliului Judeţean (n.r. Dănuţ Cristescu), care este omul cel mai aproape de instituţia noastră şi cu care, zilnic, avem discuţii şi care de foarte multe ori, în proporţie de aproape 100% se şi materializează. Vreau să mulţumesc tuturor celor care sunt implicaţi, avem astăzi o bijuterie în faţa dumneavoastră, este cel mai modern sediu de subunitate de pompieri din judeţ, asta datorită muncii de un an de zile. Poate că ne punem întrebarea de ce a trebuit să alegem localitatea Drăgăneşti-Vlaşca pentru a construi acest sediu. În câteva cuvinte, un timp de răspuns al instituţiilor specializate între 30 şi 45 de minute, ceea ce înseamnă enorm, iar odată cu operaţionalizarea acestui punct de lucru timpii de răspuns vor fi de câteva minute pentru această localitate şi pentru localităţile din jur. (…) Această subunitate va furniza securitate şi pentru localităţi din judeţul Giurgiu. În perioada imediat următoare vom face şi o analiză operativă şi, cu siguranţă, această analiză se va concretiza într-o serie de documente operative privind intervenţia acestei subunităţi în comuna Toporu din judeţul Giurgiu. Suntem într-o continuă dezvoltare ca instituţie, ne-am propus foarte multe, realizăm foarte multe lucruri furmoase pentru cetăţenii judeţului nostru”, a spus col. Marius Stancu, inspectorul-şef al ISU Teleorman, cu ocazia operaţionalizării noului punct de lucru al pompierilor militari.

În cadrul punctului de lucru de la Drăgăneşti-Vlaşca, potrivit inspectorului-şef al ISU “A. D. Ghica”, îşi vor desfăşura activitatea şapte pompieri, cu o autospecială de nouă generaţie dotată cu toate echipamentele necesare pentru gestionarea tuturor tipurilor de risc şi o autospecială modernă cu echipamente de descarcerare care va furniza un prim răspuns la accidentele rutiere şi de asemenea va furniza un prim răspuns la incendii şi alte situaţii de urgenţă. De asemenea, localitatea va beneficia de un serviciu SMURD, cu o ambulanţă încadrată de trei paramedici. (Violeta Mocanu)