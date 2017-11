După alegerile parţiale de duminică, 67 de primării din judeţ sunt conduse de primari PSD

Conducerea PSD Teleorman a susţinut luni, 6 noiembrie, o conferinţă de presă prin intermediul căreia social-democraţii au mulţumit electoratului din cele trei localităţi în care au avut loc alegeri parţiale pentru votul de încredere acordat candidaţilor partidului.

Au fost prezenţi, alături de preşedintele PSD Teleorman, Adrian Gâdea, preşedintele Consiliului Judeţean, Dănuţ Cristescu, cei trei primari aleşi şi primarul oraşului Videle, Nicolae Bădănoiu, unul dintre membrii echipei de campanie a social-democraţilor.

Alături de aceştia, a spus Adrian Gâdea, la rezultatele partidului au contribuit şi deputaţii Violeta Răduţ şi Valentin Boboc, primarul oraşului Zimnicea, Petre Pârvu, şi al oraşului Turnu Măgurele, Dănuţ Cuclea, dar şi Adrian Simionescu.

“Sunt rezultatele echipei judeţene de campanie, sunt şi rezultatele echipelor locale de campanie, victoria este a echipei, înfrângerea este a liderului, de această dată am câştigat, iar rezultatele sunt ale întregii echipe”, a precizat Adrian Gâdea.

Odată cu adjudecarea celor trei primării de către social-democraţii Doru Slobozeanu ( Primăria Cervenia), Dănuţ Botescu ( Primăria Poeni) şi Iulian Olteanu ( Primăria Salcia), PSD Teleorman are primari în 67 din cele 97 de localităţi din judeţ. Astfel, social-democraţii au păstrat Primăria Salcia, care era condusă de un social-democrat, şi a câştigat două primării conduse până acum de primari PNL.

“Vreau să le mulţumesc tuturor celor care ieri (n.r. duminică, 5 noiembrie) s-au prezentat la vot, vreau să le mulţumesc celor care au avut încredere în candidaţii PSD, vreau să felicit echipele din campanie, să mulţumesc echipei judeţene de campanie, colegilor care s-au implicat în această campanie, tuturor celor care au adus o contribuţie mai mică sau mai mare la obţinerea acestor trei victorii extrem de importante, pentru care s-a muncit mult, pentru care s-a făcut o campanie aşa cum face PSD, din casă în casă. Faptul că oamenii ne-au acordat acest vot de încredere este o bucurie, o bucurie a noastră, a organizaţiei judeţene, a organizaţiilor locale, dar, pe altă parte, implică şi o foarte mare responsabilitate pentru că sunt lucruri pe care le-am promis, timpul trece foarte repede, mai sunt trei ani până la următoarele alegeri şi trebuie să demonstrăm că, într-adevăr, PSD este un partid serios, un partid responsabil, care se ţine de promisiunile făcute atunci când avem alegeri, fie că e vorba de alegeri locale, parlamentare sau europarlamentare. Vreau, nu în ultimul rând, să-i felicit pe cei trei primari aleşi şi vreau să-i asigur, încă o dată, că ceea ce am promis în campania electorală ne vom ţine de cuvânt ca toate acele lucruri să devină certitudini. Vreau să-i asigur, încă o dată, că vor avea sprijinul meu, că vor avea sprijinul organizaţiei judeţene, sprijinul domnului preşedinte al Consiliului Judeţean şi vor avea sprijinul acestei echipe a PSD Teleorman”, a declarat Adrian Gâdea, preşedintele PSD Teleorman.

La rândul său, Dănuţ Cristescu a ţinut să precizeze faptul că, în timp ce social-democraţii au ales să facă o campanie “curată”, contracandidaţii au recurs la mijloace mai puţin normale.

“Vreau să mulţumesc echipei de campanie, echipelor locale de campanie, militanţilor, simpatizanţilor PSD şi tututor cetăţenilor acestor localităţi. Vreau să felicit candidaţii pentru rezultatele obţinute, noi am făcut o campanie curată, o campanie bazată pe discuţii cu cetăţenii, am fost aproape de oameni, însă contracandidaţii noştri nu au făcut o campanie aşa curată ca a noastră, am întâmpinat probleme în campania electorală de la Salcia, unde domnul Olteanu poate să confirme, pe gardul său au fost scrise anumite lucruri care nici măcar nu pot fi reproduse exact, eu am fost personal şi am văzut, manifeste, jigniri… Din păcate, contracandidaţii noştri nu au înţeles că se poate face şi o campanie curată, bazată pe discuţiile cu cetăţenii, pe proiecte de dezvoltare la nivelul comunităţii…”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean. (Violeta Mocanu)