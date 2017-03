CS Nanov, aproape de borna celor 100 de goluri

Etapa a XIX-a a Ligii a IV-a la fotbal a programat o serie de meciuri interesante. Rezultatele înregistrate nu se pot încadra în categoria surprizelor. Lanterna roșie CS Nanov este aproape de a depăși suma de 100 de goluri încasate în acest sezon, în timp ce Voința Saelele continuă, nederanjată, marșul triumfal spre titlul de campioană județeană. Unirea Petrolul Videle a pierdut la scor de tenis meciul de la Bragadiru, iar Seaca a produs surpriza, întorcându-se cu toate punctele de la Olteni. Singura remiză a rundei s-a consemnat în derby-ul vecinelor geografice și de clasament, Peretu și Plosca.

Iată rezultatele înregistrate în această rundă:

ACS UNIREA BRINCENI – C S RAPID BUZESCU 0-3 joc neprogramat

C S VIATA NOUA OLTENI – CS ASC SEACA 1-2

ACS AJAX BOTOROAGA – A.S. ATLETIC ORBEASCA 2-0

AFC VOINTA SAELELE – ACS DRAGANESTI VLASCA 5-0

C S METALUL PERETU – ACS ASTRA PLOSCA 1-1

CS AVINTUL BRAGADIRU – CS UNIREA PETROLUL VIDELE 6-0

C.S. NANOV – C S UNIREA TIGANESTI 1-6

Tineretul Siliștea a stat.

Clasament:

Unirea Brînceni s-a retras din campionat și va pierde toate meciurile, până la final, la masa verde cu 3-0. Această echipă, indiferent de locul ocupat în clasament, va retrograda până la nivelul Ligii a VI-a. (Cristi Frisk)