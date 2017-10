Consiliul Local Alexandria s-a întrunit în şedinţă/ Aleşii puterii au votat majorarea contribuţiei la Clubul de Baschet, opoziţia a considerat “inoportună” creşterea

25 de proiecte de hotărâre s-au aflat, iniţial, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Alexandria de miercuri, 25 octombrie. Alte nouă proiecte de hotărâre au fost introduse ulterior, printre care şi cel privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria prin Consiliul Lacal al Municipiului Alexandria, în calitate de membru fondator la Asociaţia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2017.

Iniţiativa a fost adoptată de aleşii locali alexăndreni, în favoarea acesteia fiind exprimate 17 voturi din totalul de 21, cele şapte voturi ale opoziţiei liberale fiind date împotrivă.

În expunerea de motive se arată că, pentru anul 2017, contribuţia sub formă de cotizaţie este în sumă de 500.000 lei, în urma propunerilor făcute de reprezentanţi în Adunarea Generală a asociaţiei din data de 20.10.2017, cu 100.000 de lei mai mult decât cea stabilită la începutul anului.

Majorarea sumei nu a fost înţeleasă întocmai de consilierii PNL din Consiliul Local Alexandria, astfel că liberalul Gigi Nădrag a cerut lămuriri suplimentare de la conducerea Primăriei.

“Aşa cum ştim, acolo unde nu sunt sponsori privaţi, este clar că, în principiu, numai autoritatea locală poate să susţină clubul şi este foarte bine să facem acest lucru. Ceea ce am înţeles eu din acest proiect de hotărâre este următorul lucru: faţă de 400.000 de mii de lei aprobaţi iniţial, solicitarea de acum este cu o creştere de 100.000 de lei, adică ajungem la 500.000 de lei. Întrebarea mea se bazează pe mai multe aspecte: din punctul meu de vedere, şi aici am în vedere nişte lucruri din buget, cum ar fi că la momentul ăsta avem un grad de realizare a veniturilor sub cel preconizat. Şi prin faptul că nu am reuşit să realizăm investiţiile decât în proporţie de 26% din ceea ce ne-am propus şi prin faptul că foarte multe elemente de cheltuieli avem reduceri, din punctul meu de vedere consider că este inoportună, la momentul acestea, o creştere pe acest capitol, mai ales prin faptul că nici nu a fost justificată, din ce am eu aici ca şi documentaţie nu am găsit justificarea acestei solicitări de creştere. E o solicitare, dar nu am găsit justificarea… Poate cineva să ne spună ce stă la baza acestei solicitări”?, a susţinut consilierul PNL Gigi Nădrag în intervenţia sa.

Replica a venit de la primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, care a justificat necesitatea alocării unei sume mai mari de bani decât cea prevăzută iniţial şi a reamintit că destinaţia banilor este legată strict de activitatea sportivă a clubului.

“Cu siguranţă că toţi, deşi n-aţi fost în sala polivalentă, cunoaşteţi rezultatele echipei de baschet a oraşului, a judeţului… Banii pe care îi acordă municipiul Alexandria sunt verificaţi de serviciile de specialitate în momentul în care vin cu deconturile. Nu ştiu să vă spun acum concret pentru ce sunt, am avut o discuţie cu preşedintele clubului, care este persoană privată, iar aici nu sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră domnule consilier, la baschet există un susţinător privat, este vorba de Eurocar Service, care a contribuit cu sume serioase. Nevoia suplimentării, cel puţin în cadrul dialogului, a fost şi legat de unele tarife care sunt practicate în cadrul diviziei naţionale de baschet fete. Nu rămâneţi cu un semn de îndoială că banii aceştia ar putea fi utilizaţi altfel decât pentru scopul sportiv”, a precizat primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin. (Violeta Mocanu)