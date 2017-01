Consiliul Judeţean a aprobat devizul general actualizat pentru modernizarea/reabilitarea a patru drumuri judeţene

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean de miercuri, 25 ianuarie, printre proiectele de hotărâre aflate dezbătute şi votate de consilierii prezenţi în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ a fost şi cel privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiţii ce privesc reabilitarea şi/ modernizarea drumurilor judeţene. Concret, potrivit proiectului de hotărâre, Consiliul Judeţean a aprobat devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu – Cernetu, km 30+000 – 42+060, L =12,060 km”, devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70)- Orbeasca de Sus- Tătărăştii de Sus- limită judeţ Argeş, km 54+187-110+926, L=56,739 km”, devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ506) – Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 – 17+363, (9,999 km)”, precum şi devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601C, Cosmeşti (DJ 601B) – Gălăteni ( DJ 506), km 0+000 – km 7+338 (7,338km)”.

De asemenea, se mai arată în proiectul de hotărâre dezbătut şi votat de consilierii judeţeni, valoarea celor patru obiective de investiţii se ridică la 188.222.103 lei, astfel că obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cernetu, km 30+ 000- 42+ 060, L=12,060 km” are o valoare de 28.695.446 lei, obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70)- Orbeasca de Sus- Tătărăştii de Sus- limită judeţ Argeş, km 54+187-110+926, L=56,739 km” are o valoare totală de 122.386.160 lei, obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ506) – Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 – 17+363, (9,999 km)” are o valoare totală de 21.442.819 lei, în timp ce obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601C, Cosmeşti (DJ 601B) – Gălăteni ( DJ 506), km 0+000 – km 7+338 (7,338km)” are o valoare totală de 15.697.678 lei. (Violeta Mocanu)