Consilierii alexăndreni au aprobat predarea către CNI a internatului Liceului Pedagogic, pentru reabilitare şi modernizare

15 din cei 21 de consilieri locali alexăndreni s-au întrunit în şedinţă de îndată joi, 14 septembrie, pe ordinea de zi a şedinţei fiind trecute două proiecte de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, din Municipiul Alexandria şi cel privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Clădire Internat şi teren aferent şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat“ din municipiul Alexandria.

Cu unanimitate de voturi, aleşii locali au aprobat cele două proiecte supuse dezbaterii şi votului şi, conform primarului minicipiului Alexandria, Victor Drăguşin, urmează să fie semnat contractul cu Compania Naţională de Investiţii, lucrările urmând să înceapă până la finalul acestui an sau la începutul anului viitor.

Printre lucrările care vor fi realizate prin acest proiect la internatul Liceului Pedagogic din Alexandria se numără: compartimentări grupuri sanitare şi camere cu pereţi din plăci din gips carton rezistent la umezeală pe schelet metalic, pardoseli din gresie antiderapantă în grupurile sanitare, pardoseli din parchet în camerele de locuit, pardoseli din gresie pe holuri şi în casa scării, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din profile PVC, şarpantă, etc. Se estimează că lucrările vor fi finalizate în aproximativ un an şi jumătate.

“Proiectul a fost aprobat în unanimitate, este foarte important să spunem. Acest proiect a fost pus pe tapet încă de acum doi ani de zile, când am realizat o expertizare a corpului clădirii, din punct de vedere al rezistenţei şi siguranţei la seism. Are un anumit grad de periculozitate, prin urmare reabilitarea s-a dovedit a fi necesară, deşi oricum trebuia modernizată partea hotelieră, pentru că erau cinci, şase copii în cameră, un grup sanitar pe palier, iar căminul nu mai corespundea cerineţelor anilor în care trăim. Proiectul a fost făcut cu finanţare de la bugetul local, am găsit oportunitatea în urma rectificării bugetare, când la nivel naţional se alocă sume suplimentare la Compania Naţională de Investiţii şi, prin urmare, noi având documentaţiile realizate din timp, o să le depunem mâine (n.r. vineri, 15 septembrie) la CNI şi am convingerea că vom semna şi contractul de finanţare în acest an. Rămâne de văzut dacă vor începe lucrările în această toamnă sau în primăvara anului următor. Ceea ce vreau să aduc la cunoştinţa opiniei publice este că vor fi 130 de locuri de cazare, câte trei în cameră, un regim să spunem semi-hotelier, fiecare cameră cu grup sanitar. Nu sunt prevăzute televizoare, dar poate o să facem un efort de la bugetul local să dotăm şi cu televizoare fiecare cameră. Vor fi oficii pe fiecare palier, dotate cu aparatură electorcasnică şi, dacă va prinde acest model de cămin, vom extinde la încă două cămine din municipiul Alexandria, respectiv la Liceul Agricol “Nicolae Bălcescu”şi la Liceul Tehnologic Rulmentul, întrucât aici se regăsesc cei mai julţi dintre copiii judeţului, să spunem aşa, care vin din provincie şi învaţă în Alexandria. Valoarea proeictului este de aproape 1,1 milion de euro, 49 de miliarde de lei vechi”, a declarat primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin.

Internatul Liceului Pedagogic “Mircea Scarlat” asigură în prezent cazare pentru aproximativ 100 de elevi, o parte dintre aceştia provenind de la celelalte licee alexăndrene care nu au internat. În municipiul Alexandria, un singur liceu mai are propriul internat, Liceul Tehnologic nr. 1 (Rulmentul), unde elevii sunt cazaţi în condiţii foarte bune, însă în lipsa unei cantine, pentru aceştia nu poate fi asigurată şi masa. (Violeta Mocanu)