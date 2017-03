Claudiu Crăcea s-a înscris, oficial, în cursa pentru şefia PNL – “Îmi retrag candidatura numai în Conferinţa Judeţeană”

Deşi nu mai puţin de patru reprezentanţi ai dreptei din judeţ şi-au exprimat intenţia de a candida pentru preşedinţia organizaţiei, deocamdată numai Claudiu Crăcea şi-a depus, oficial, candidatura, informaţia fiind confirmată şi de preşedintele comisiei constituite la nivel de partid pentru organizarea alegerilor, Dan Popescu.

Şi, deşi liderul PNL de la Turnu Măgurele a confirmat faptul că este dispus să se retragă din cursă pentru a-l sprijini pe Teodor Niţulescu, în cazul în care candidatura acestuia va deveni oficială, Claudiu Crăcea a ţinut să precizeze că un astfel de demers nu va avea loc decât în cadrul Conferinţei Judeţene, programată pentru data de 20 aprilie.

“Eu mi-am depus deja candidatura pentru preşedinţia organizaţiei şi în mod cert nu mă voi retrage din cursă dacă dintr-un motiv sau altul Teodor Niţulescu nu va mai candida. În caz contrar, cum avem acelaşi electorat, în mare parte din vechiul PDL, dar nu numai, eu am decis că îl voi susţine pe Teodor Niţulescu dacă voi ajunge la concluzia că are şanse mai mari şi vom face o echipă în alegeri. Mă retrag din cursă doar în Conferinţa Judeţeană, până atunci rămân candidat la preşedinţia organizaţiei. Nu mă cramponez pe o funcţie, nu am spus niciun moment că mi-am făcut un obiectiv din a câştiga preşedinţia organizaţiei, am susţinut tot timpul că ce se întâmplă azi în organizaţie este orice mai puţin liberalism, aşa că nu mi se pare nimic deplasat în a-l susţine pe Teodor Niţulescu”, a declarat Claudiu Crăcea referitor la subiect.

De asemenea, mai susţine liderul PNL de la Turnu Măgurele, va face echipă cu un alt candidat declarat la preşedinţia PNL Teleorman, Adrian Savu, în turul doi din alegerile interne.

“Am avut întâlniri cu 35 de organizaţii locale care mă susţin, în mare parte din vechiul PDL. Am discutat deja cu Adrian Savu şi am stabilit deja că în turul doi vom face echipă. Vreau să fie clar că noi, spre deosebire de ce se întâmplă acum, nu vom transforma partidul într-un SRL. Vreau, de asemenea, să transmit colegilor din PNL că după alegerile din organizaţie va începe, cu adevărat, procesul de fuziune”, a mai precizat preşedintele PNL Turnu Măgurele. (Violeta Mocanu)