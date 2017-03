Cine este Violeta Răduţ

Ioan DUMITRESCU

Intrată în Parlamentul României nu la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, ci ca supleant pe listele Partidului Social Democrat, abia pe data de 21 februarie 2017, în locul lui Adrian Ionuţ Gâdea, preşedintele Organizaţiei judeţene Teleorman a PSD-ului, care a devenit secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, deputatul Violeta Răduţ face parte acum din Comisia pentru muncă şi protecţie socială, iar în Parlament a luat o singură dată cuvântul, când a depus jurământul de credinţă.

Deputatul Violeta Răduţ pare a fi o fiinţă nu prea avută, fiindcă, din declaraţia de avere pe care a semnat-o în 20.10.2016, nu reiese că ar avea vreun teren intravilan sau extravilan, nu are casă, nu are conturi bancare, nu are nici depozite prin bănci, nu are plasamente, şi nici nu a investit nici un ban. Actualul deputat social-democrat are însă în posesie o maşină Dacia Logan din anul 2005, şi încă o maşină BMW mai nouă, din anul 2010. În schimb, Violeta Răduţ are un credit bancar de 35.000 lei, contractat în anul 2015 şi care trebuie returnat până în anul 2020. Aceasta a câştigat de la Primăria Alexandriei 11.060 lei pe an, soţul ei a a dus în casă 34.574 lei pe an, şi chiar şi copilul a avut o alocaţie de 1.008 lei. Cu atâtea venituri, şi cu salariul de deputat, este posibil ca Violeta Răduţ să poată să-şi achite datoriile bancare la timp. În rest, în ce va consta activitatea parlamentară a deputatului Violeta Răduţ, ce proiecte legislative va avea social-democrata, rămâne de văzut pe perioada acestui mandat.