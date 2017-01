Cine este Nicolae Zavera, noul vicepreşedinte al CJ Teleorman

Ioan DUMITRESCU

Săptămâna trecută, după aproximativ un an, Partidul Social Democrat a reuşit să desemneze un consilier judeţean pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Până săptămâna trecută, consiliul nu îl avea vicepreşedinte decât pe liberalul Ilie Bălan, care, cu toate rezervele sale, nu putea ţine un mandat în spate două funcţii de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, şi până la urmă social-democraţii au considerat că Nicolae Zavera ar fi cel mai bun dintre consilieri pentru funcţia de vicepreşedinte. Consilierul judeţean Nicolae Zavera se află la cel de-al treilea mandat al său de consilier, iar săptămâna trecută a fost ales vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, în favoarea domniei sale exprimându-se 24 de voturi, două voturi fiind împotrivă, şi alte 6 voturi fiind anulate, fapt ce dovedeşte că încă 6 consilieri judeţeni nu au învăţat cum să voteze, pentru, împotriva sau abţinere, postura de anulare a voturilor a şase consilieri judeţeni fiind umilitoare şi jignitoare pentru nişte oameni care ocupă posturi în urma unor voturi.

Nicolae Zavera, înainte de a ajunge pe postul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a fost director de profesie, ba pe la Serviciul de Exploataţii Piscicole Teleorman, ba director adjunct coordonator la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, scrie în CV-ul publicat.

Astăzi, în Consiliul Judeţean Teleorman, Nicolae Zavera face parte din Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, economie, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret şi protecţie socială, şi cine mai ştie ce domenii.

Din declaraţia sa de avere din iunie 2013, reiese că actualul domn vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman are domiciliul în municipiul Roşiorii de Vede, dar nu este proprietarul nici unei case sau vreunei clădiri, şi nu este posesorul niciunui teren. Vicepreşedintele Consiliului are o singură maşină, şi asta de serie, un Renault fabricat în anul 2009, în schimb nu are bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte de patrimoniu cultural naţional şi universal, nu are conturi bancare, nu are bani investiţi în fonduri de investiţii, nu are plasamente, dar nu are nici datorii, susţine Nicolae Zavera. De altfel, este aproape normal, după cum susţine actualul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, veniturile sale nefiind spectaculoase; are venituri din pensie 11.972 de lei pe an şi până în prezent, până să devină vicepreşedinte, încă 9.190 de lei pe an. Dar, din respect faţă de dânsul, vom încerca să aflăm, la sfârşitul mandatului de vicepreşedinte ce avere va avea.