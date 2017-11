Bogdan Ciobanu: “Nu mai puteam plăti un antrenor care nu-şi mai dorea să rămână la Alexandria”

La mijlocul săptămânii trecute, FCM Alexandria a rămas fără antrenor, după ce Romică Ciobanu a părăsit echipa pentru contracandidata la promovare a teleormaneanilor, Petrolul Ploieşti.

Prezent la ultima şedinţă a Consiliului Local Alexandria de vineri, 24 noiembrie, preşedintele clubului FCM Alexandria, Bogdan Ciobanu a vorbit despre despărţirea de Romică Ciobanu, dar şi despre măsurile pe care le are în vedere în situaţia dată.

“Începând de luni, 20 noiembrie, am avut neplăcuta surpriză ca la echipa de fotbal să se prezinte antrenorul, domnul Romulus Ciobanu, care mi-a prezentat demisia, întrucât a primit o ofertă, în contextul în care echipa se află pe locul doi, la două puncte diferenţă. El se va duce antrenor la Petrolul Ploieşti. Am rămas surprins, n-am ştiut despre acest lucru, echipa Petrolul este contracandidata noastră în această serie şi eu consider că după toată munca depusă de-a lungul celor trei ani de zile, pe parcursul acestor campionate, în care am avut împreună o promovare în Liga a 3-a, acum echipa se află pe locul 2 cu mari şanse de promovare în Liga a 2-a, este neserios din partea lui să facă acest lucru. N-am avut cum să îl opresc, cu toate că am încercat să îl conving să rămână la Alexandria, pentru că am făcut lucruri bune împreună, dar acum, la momentul acesta, considerăm că a fost o strategie a Echipei Petrolul de a destabiliza această muncă şi ceea ce am reuşit să facem noi, aici, la Alexandria. Ne-am bătut cot la cot, poate aţi văzut şi meciul cu Petrolul Ploieşti, unde nu a existat nicio diferenţă între echipe, ba mai mult, am fost peste ei. Cu părere de rău, domnul Romulus Ciobanu şi-a încheiat activitatea la echipa FCM Alexandria începând cu data de miercuri (n.r. 22 noiembrie) şi, cred eu, ca să nu mai existe dubii, până la începerea noului sezon competiţional, o să găsim o altă variantă de antrenor, pentru că aceste lucruri nu fac bine jucătorilor. (…) Domnul profesor Romică Ciobanu nu a mai vrut să colaboreze cu FCM Alexandria, eu am făcut tot posibiliul să rămână măcar până la vară, dar nu mai puteam plăti un antrenor care nu-şi mai dorea să rămână la Alexandria”, a declarat Bogdan Ciobanu.

De asemenea, preşedintele FCM Alexandria a vorbit şi despre zvonurile potrivit cărora există la echipa de fotbal jucători care ar urma să plece la Ploieşti, odată cu antrenorul Romică Ciobanu.

“Am văzut în presă că încearcă să tragă după el 4-5 jucători, ceea ce nu cred, pentru că, după spusele lui, jucătorii de aici sunt sub valoarea celor de la Petrolul şi atunci încearcă tot felul de tertipuri să ne destabilizeze şi mai tare. Eu vă promit că voi face tot ce-mi stă în putinţă ca această echipă să ajungă în Liga a 2-a şi să ne putem bate la promovare”, a mai precizat preşedintele FCM Alexandria. (Violeta Mocanu)