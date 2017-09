Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” funcţionează după aceleaşi reguli ca toate celelalte biblioteci din ţară

Senatorul USR Dan Lungu a înaintat o scrisoare deschisă către preşedintele Consiliul Judeţean Teleorman, prin care îl informează pe acesta că, în calitate de membru al Comisiei pentru Cultură şi Media a Senatului României, i s-a adus la cunoştinţă o problemă cu privire la împiedicarea accesului la biblioteca judeţeană „Marin Preda” din Teleorman a persoanelor care nu au domiciliul în reşedinţa de judeţ.

De asemenea, senatorul USR solicita modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” – modificare ce ar da posibilitatea tuturor cetăţenilor judeţului, şi în special elevilor aflaţi în situaţii similare cu cea prezentată mai în scriosarea sa, să împrumute cărţi de la Biblioteca Judeţeană

Cazul menţionat de senatorul USR în scrisoarea sa a fost semnalat de către Şerban Marinescu, consilier parlamentar USR, fost candidat la Camera Deputaţilor în judeţul Teleorman. Tânăra aflată în această situaţie este elevă într-unul din liceele municipiului Alexandria, domiciliul ei fiind într-o comună de lângă oraş. Din cauză că nu are domiciliul în Alexandria, biblioteca judeţeană nu i-a împrumutat cărţile necesare studiului.

“A ajuns în atenţia mea o sesizare din partea unui eleve din judeţul Teleorman care îmi descrie următoarea situaţie în care se găseşte. Tânăra este elevă într-unul din liceele municipiului Alexandria, dar are domiciliul într-o comună de lângă oraş şi face naveta zilnic. Din cauză că nu are domiciliul în municipiul Alexandria, Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” refuză să îi împrumute cărţile necesare studiului. Am luat legătura cu Biblioteca Judeţeană şi am aflat că acestă situaţie este reală, mai precis, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii, aprobat de către Consiliul Judeţean Teleorman nu permite împrumutul cărţilor decât persoanelor care au domiciliul în municipiu. (…) Astfel, vă solicit domnule preşedinte şi doamnelor şi domnilor consilieri să votaţi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” şi să daţi posibilitatea tuturor cetăţenilor judeţului, şi în special elevilor aflati în situaţii similare cu cel prezentat mai sus, să împrumute cărţi de la Biblioteca Judeţeană”, se arată în scrisoarea senatorului USR.

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Dănuţ Cristescu a ţinut să lămurească lucrurile, precizând în acest sens că Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” funcţionează după aceleaşi reguli ca toate celelalte biblioteci din ţară. Mai mult, a precizat Dănuţ Cristescu, pentru persoanele care nu au domiciliul în municipiul Alexandria există însă posibilitatea să împumute cărţi de la Biblioteca Judeţeană cu condiţia să facă o cerere scrisă către directorul instituţiei.

“Eu am primit scrisoarea, am citit-o şi am considerat de cuviinţă că cel mai bine este să discut cu domnul director al Bibliotecii Judeţene (n.r. Viorel Fota) pentru a vedea în ce măsură cazul din scrisoare este aşa cum l-a prezentat domnul senator Lungu. Domnul director mi-a explicat că regulamentul după care funcţionează Biblioteca Judeţeană Marin Preda este unul după care funcţionează toate bibliotecile judeţene din ţară şi prevede, într-adevăr, că pot împumuta cărţi numai persoanele cu domiciliul în municipiul Alexandria, unde este de altfel şi bibilioteca. Pentru toţi ceilalţi locuitori ai judeţului există, însă, o prevedere potrivit căreia pot fi împrumutate cărţi dacă cei interesaţi de acest lucru fac o cerere scrisă către directorul instituţiei. Aşadar, pot împrumuta cărţi de la Biblioteca Judeţeană şi teleormănenii care nu au domiciliul în municipiul Alexandria, dacă fac acea cerere către conducerea instituţiei”, a declarat Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman referitor la subiect. (Violeta Mocanu)