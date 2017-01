Baschetbalistele au învins Olimpia CSU Brașov

Baschetbalistele de la CS Baschet Teleorman Alexandria joacă din ce în ce mai bine, iar acest lucru se observă cu ușurință în clasament. Formația noastră, pregătită de către antrenorul Mădălin Piperea, a făcut un meci magic, sâmbătă 28 ianuarie 2017, la sala de sport a Colegiului Național ”Dimitrie Ghica” din Alexandria. Fetele au învins puternica Olimpia CSU Brașov, cu scorul de 72-65 (19-20, 19-11, 14-20, 20-14), după un meci pasionant, în care, folosind o vorba din bătrâni, buturuga mică a răsturnat carul mare.

Fetele noastre au pierdut sferturile impare, însă le-au câștigat pe cele pare, iar per total am strâns un punctaj superior, grație baschetului colectiv prestat și a luptei acerbe sub panou, unde a excelat ex-brașoveanca Bartee. Ea și-a trecut în cont 9 recuperări în apărare, forța și gabaritul ei fiind atu-uri importante. Victoria din fața echipei de sub Tâmpa vine să confirme jocul foarte bun de etapa trecută, când am împins partida cu Universitatea Cluj în două reprize suplimentare. Sattoria Rule a aruncat fără greșeală, strângând 21 de puncte

Statisticile fetelor noastre, la superbul succes cu Olimpia CSU Brașov, au fost: Shanita Arnold (integralistă, 12 puncte, 4 recuperări, 8 pase decisive), Georgiana Voicu (6 puncte, 3 recuperări), Mihaela Mihai (6 puncte, 2 recuperări, 2 pase decisive), Sattoria Rule (21 de puncte, 5 recuperări, o pasă decisivă), Alina Podar (3 puncte, 3 recuperări), Megan Mullings (11 puncte, 8 recuperări, o pasă decisivă), Ivana Grbic (5 puncte, o recuperare, 2 pase decisive), Carla Bartee (8 puncte, 9 recuperări și 3 pase decisive). Pe raportul oficial au mai figurat: Lorena Candoi, Irina Enache, Teodora Manea.

Cu o zi înainte, în meciul de Liga I, fetele noastre învinseseră echipa secundă a Olimpia CSU Brașov, cu scorul de 77-67. Mai multe detalii despre acest joc, în ediția noastră de mâine.

În celelalte jocuri ale etapei, rezultatele au fost următoarele:

BC Sirius Tg. Mureș – Phoenix Galați 62-77

Sepsi Sf. Gheorghe – Politehnica Național Iași 102-58

CSM Târgoviște – Universitatea Cluj-Napoca 57-56

CSM Satu Mare – Universitatea ”Vasile Goldiș” ICIM Arad 65-63

Clasament Liga Națională de Baschet Feminin:

Sepsi Sf. Gheorghe 33 de puncte Olimpia CSU Brașov 29 Universitatea Cluj-Napoca 28 CSM Târgoviște 28 Phoenix Galați 26 CSM Satu Mare 25 Universitatea ”Vasile Goldiș” ICIM Arad 23 CS Baschet Teleorman Alexandria 22 BC Sirius Tg. Mureș 20

10 Politehnica Național Iași 18

Săptămâna aceasta va fi una încărcată pentru senioare, ele urmând să joace acasă cu CSM Târgoviște, pe 1 februarie, respectiv în deplasare, la Iași, pe 3 februarie. (Cristi Frisk)