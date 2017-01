Averile deputaţilor

Ioan DUMITRESCU

Cei cinci deputaţi de Teleorman, trei ai Partidului Social Democrat, unul al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, şi încă unul al Partidului Naţional Liberal, nu-s nici prea bogaţi, dar nici săraci lipiţi pământului. În schimb, toţi deputaţii de Teleorman din acest mandat au un punct comun: nici unul nu are apetit pentru valori de artă, pentru obiecte de patrimoniu naţional, pentru bijuterii valoroase şi pietre preţioase, pentru obiecte de cult sau alte depozitare a unor valori.

Astfel, deputatul social-democrat Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor, afirmă în declaraţia sa de avere din 21 octombrie 2016, că are un teren la Turnu Măgurele cu o suprafaţă de 2.913 metri pătraţi şi două case tot în Turnu Măgurele, una cu o suprafaţă de doar 80 de metri pătraţi, şi alta, ceva mai spaţioasă, de 1527 metri pătraţi. Deputatul Dragnea are o maşină Skoda Superb, din anul 2009, nu are nici o datorie financiară, iar în bănci nu are decât două conturi deschise, unul cu 16,84 dolari americani, şi altul cu 21.690 lei. De asemenea, Liviu Nicolae Dragnea mai are acţiuni la SC Hotel Turris SA, iar venitul său a fost de 25.159 lei ca ministru şi de încă 43.802 lei ca deputat.

Nici deputatul Adrian Ionuţ Gâdea, preşedintele Organizaţiei judeţene Teleorman al Partidului Social Democrat, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, nu este prea bogat; acesta nu are terenuri, nu are clădiri, nu are casă, nu are active financiare şi nici depozite bancare, are doar o Dacia Logan, dar are în schimb datorii: are un credit de 52.000 lei care se stinge în anul 2028, şi altul de 50.500 lei care trebuie achitat până în 2018. La rubrica venituri, Adrian Ionuţ Gâdea a trecut salariul său ca preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, de 55.866 lei pe an, şi venitul soţiei sale, profesoară, de 37.046 lei pe an.

Aparent, deputatul Valentin Boboc pare a fi ceva mai înstărit; acesta are în posesie două terenuri agricole, două în intravilan în Alexandria şi încă unul în Zărneşti. De asemenea, Valentin Boboc are două case în Alexandria şi una în Zărneşti. Deputatul social-democrat are trei maşini, două motorete şi o remorcă. Nu are însă depozite bancare, nu are obiecte de cult, de patrimoniu, bijuterii sau colecţii de artă, în schimb are un credit de 160.000 lei care trebuie achitat până în anul 2035. Deputatul Boboc a câştigat 72.107 lei de la Camera Deputaţilor, iar soţia sa a mai adus în casă încă 34.536 lei pe an.

Nici deputatul Partidului Naţional Liberal, Mara Calista Daniela, nu pare a fi prea înstărită. Aceasta nu are terenuri, nu are case, nu are maşină, şi nici bijuterii, conturi în bănci, obiecte de artă sau de patrimoniu, dar nici datorii. În schimb, deputatul Mara Calista Daniela declară că a investit în PNL 63.000 lei, împrumut ca şi contribuţie la campania electorală, conform Legii 334/2006, bani pe care nu se ştie cum îi va recupera. La rubrica venituri, Mara Calista Daniela a menţionat salariu de 27.206 lei pe an de la Camera Deputaţilor, şi încă 4.280 lei pe an de la Guvernul României.