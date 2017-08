Antrenorul de baschet Mădălin Piperea a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Alexandria

Monica DUMITRESCU

La ediţia din acest an a Zilelor Municipiului Alexandria, titlul de cetăţean de onoare a fost acordat antrenorului de baschet Mădălin Piperea. Propunerea venită din partea primarului Victor Drăguşin a fost cu unanimitate de voturi de Consiliul local al municipiului în şedinţa festivă organizată miercuri, 30 august 2017.

Conform tradiţiei, în cadrul Zilelor Municipiului Alexandria, este acordat titlul de Cetăţean de onoare unor personalităţi care şi-au pus activitatea în slujba cetăţenilor municipiului sau care au contribuit la dezvoltarea sau creşterea prestigiului municipiului prin acţiunile sale.

Mădălin Piperea este una din personalităţile care, prin realizările sale deosebite, a făcut cunoscut numele municipiului Alexandria în ţară şi în străinătate. Absolvent al Universităţii din Piteşti, licenţiat în educaţie fizică şi sport în anul 1999, obţinând în acelaşi an Carnetul de antrenor, categoria a III-a la Ministerul Tineretului şi Sportului, Piperea Tiberius Mădălin a debutat ca antrenor în anul 2001, la Clubul Sportiv Şcolar, revoluţionând concepţia de educaţie, muncă şi devotament pentru sportul de echipă, realizând o bază solidă la piramida pe care a construit-o timp de 15 ani. Astfel, a început de jos, pornind pregătirea cu elevi foarte mici şi timp de trei generaţii a modelat campioni naţionali an de an, făcând din municipiul Alexandria un important centru pentru baschet. Datorită rezultatelor sale, Federaţia Româna de Baschet i-a acordat în anul 2007 distincţia de “Antrenorul anului”. Din anul 2015 a fost cooptat în staff-ul care pregăteşte echipa de senioare a României şi prin muncă, profesionalism şi devotament, de-a lungul campaniei de calificare a echipei naţionale de baschet feminin a României la Campionatul European de baschet din Cehia, în anul 2017, a fost numit antrenor secund al echipei naţionale. Din anul 2012 şi până în prezent, Piperea Tiberius Mădălin deţine Licenţa AA a Federaţiei Române de Baschet. Piperea Tiberius Mădălin este un exemplu de profesionalism şi devotament, reuşind de-a lungul întregii sale cariere de antrenor la Clubul Sportiv Şcolar Alexandria, A.S. C.S BASCHET CLUB TELEORMAN ALEXANDRIA şi loturile naţionale de baschet feminin, să pună municipiul Alexandria pe cea mai înaltă treaptă a sportului pe plan naţional şi internaţional.