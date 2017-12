Aleşii judeţeni s-au întrunit în şedinţă/ Dănuţ Cristescu: “Fiecare primărie trebuie să-şi asigure cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de personal”

25 de consilieri judeţeni care au luat parte la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean, din cei 33 în funcţie, au votat favorabil proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2020.

“În scopul repartizării sumelor alocate, prin adresa nr.12.715 din 29 noiembrie 2017, Consiliul Judeţean Teleorman a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale completarea unor machete cu necesarul de finanţare pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021, funcţie de situaţia specifică a fiecăreia”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Referitor la actul administrativ adoptat de aleşii judeţeni, preşedintele Consiliului Judeţean, Dănuţ Cristescu a precizat că legislaţia în vigoare a obligat instituţia să adopte un astfel de proiect de hotărâre, însă “proiectul de buget este total modificat”.

“Este vorba de previzionarea pentru 2018 în acest proiect de hotărâre. Însă, proiectul de buget este total modificat şi repartizarea sumelor de bani nu se va mai face după această previzionare, dar conform Legii 273 noi trebuia să avem acest proiect de hotărâre, să intrăm în şedinţă de Consiliu Judeţean cu previzionarea acestor sume pentru anul 2018. Urmează ca în perioada următoare să primim sumele de bani pentru echilibrarea bugetelor locale, în acest sens am discutat deja cu Direcţia Finanţelor Publice, şi bineînteţels că vom intra în şedinţă de Consiliu Judeţean să repartizăm aceste sume de bani la fiecare primărie. Nu ştim până în momentul de faţă care sunt sumele care au fost alocate, însă vineri (n.r. 8 decembrie) cu certitudine vom primi un document oficial”, a declarat Dănuţ Cristescu.

Preşedintele Consiliului Judeţean a vorbit şi despre dificultăţile pe care le au unele primării în a-şi acoperi cheltuielile de funcţionare şi de personal.

“Am informaţii, am şi solicitări din partea primăriilor cu privire la problemele financiare când vine vorba de partea de funcţionare. Însă, aşa cum am mai spus, fiecare primărie trebuie să-şi asigure cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de personal. De aceea, aş vrea ca la începutul anului să am o discuţie cu toţi primarii din judeţ şi să încercăm ca, atunci când construim bugetul, la începutul anului, să asigurăm aceste cheltuieli de funcţionare şi de personal. O să încercăm să vedem unde sunt cele mai mari probleme, ce comune au cele mai mari probleme, astfel încât să reuşim să alocăm sumele necesare până la finalul anului. Nu ştiu dacă vom reuşi să acoperim toate sumele necesare. (…) Sunt multe primării, peste 20, despre care ştiu că au probleme cu cheltuielile de funcţionare şi personal, printre acestea Talpa, Saelele, Dideşti, Moşteni, Cosmeşti… Nu ştiu să spun dacă în toate primăriile s-au majorat salariile, însă am specificat deja, atunci când faci un proiect de hotărâre, trebuie să ai sumele necesare şi numai dacă acestea există în bugetul propriu, atunci poţi să măreşti salariile. Din păcate, din ce informaţii am eu, au fost primării care nu au avut buget necesar şi au făcut mărirea de salarii pe Legea 153”, a mai spus preşedintele CJ Teleorman. (Violeta Mocanu)